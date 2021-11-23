Були під землею 1,5 тисячі років: у Чехії знайшли скарб часів Великого переселення народів

Археологи у Чехії знайшли золоту каблучку та застібку, прикрашені камінням з Індії чи Шрі-Ланки. Рідкісна знахідка вироблена ще за часів Великого переселення народів.

За підрахунками експертів, знахідка віком близько 1 500 років дуже незвична для Європи того часу. Прикраси знайшли на глибині 20 метрів під землею біля міста Раковник, що на заході Чехії.

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Знахідку вже дослідили рентгенівськими променями, комп'ютерною томографією, мікроскопами та спектрометрами. Участь у дослідження брали також експерти Сорбонни у Парижі.

Антикваріат приблизно датували на підставі подібних відкриттів. Зокрема предметів з гробниці франкського короля Хільдеріка I у Бельгії, який помер у 481 році нашої ери.

У Чехії найшли старовинні прикраси / Фото Archaeology News Network

За словами Катержини Блажкової, археологині з Раковницького музею, каблучка та застібка, розбита на 3 частини, мали належати представнику керівного класу.

По всій Європі виявлено лише кілька знахідок подібного значення, тому вони, мабуть, належали комусь справді значному. Мабуть, це був король або посол, або хтось із його близьких,

– підкреслила Блажкова.

Чому прикраси закопали у землю

Наразі причина, через яку предмети закопали під землю, не зовсім зрозуміла. Блажкова припустила, що найімовірніша гіпотеза – це була частина бойових трофеїв.

Науковиця зазначила, що скарб закопали неподалік від дороги, яка мала важливе значення не лише в середні віки, а й раніше.

Вона пояснила, що такі знахідки часто зустрічаються на археологічних пам'ятках V і VI століть, які належать до періоду Великого переселення народів. Можливо, хтось проніс здобич через Раковницький край, розділив там та закопав частину.

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