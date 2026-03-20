Були завантажені зерном: Росія вдарила по іноземних суднах на Одещині
Унаслідок нічної атаки 20 березня на Одещині російськими ударними БпЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна. Вони йшли під прапорами Палау та Барбадосу.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про атаку на Одещину?
Унаслідок атаки Росії постраждали двоє людей, їм надали медичну допомогу.
На момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри обстріл, вони залишаються на плаву.
Атака на Одещину / Фото ОВА
Унаслідок атаки також пошкоджено зерновий бункер та обладнання. На території виникла пожежа, її уже локалізували.
Це черговий воєнний злочин Росії проти світової продовольчої безпеки!
– наголосив Кулеба.