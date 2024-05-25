У прокуратурі повідомили, що ворог атакував Харків та район приблизно о 1:00. Окупанти завдали 4 ракетні удари.

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Наслідки атаки на Харків і Харківський район

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, попередньо, російська армія вдарила балістичними ракетами типу С-300.

У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих,

– зазначили у прокуратурі.

Внаслідок атаки у Харкові пошкоджені 15 приватних автомобілів та фасад 9-поверхового житлового будинку.

У Харківському районі є 2 влучання на відкритій місцевості. На щастя, травмованих у районі також вдалося уникнути.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Наслідки атаки росіян на Харків та район: дивіться відео

До слова, остання повітряна тривога на Харківщині тривала аж 6 годин – з 21:33 по 03:33. Вночі місцеві жителі повідомили про серію вибухів, яку згодом підтвердила і місцева влада. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені ліцей, багатоповерхівка та автівки.

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