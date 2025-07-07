Було 4 удари, – у Запорізькому ТЦК відреагували на атаку Росії
- Російські військові завдали 4 ударів по території Запорізького обласного ТЦК 7 липня. Внаслідок ворожої атаки постраждали військовослужбовці роти охорони. Також поранені 14 цивільних.
- ТЦК розцінює атаку як інформаційну, спрямовану на мобілізаційні заходи та емоції українців.
Вранці 7 липня росіяни атакували територію Запорізького обласного ТЦК та СП. Зафіксовано 4 ворожі удари. У ТЦК відреагували.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізький обласний ТЦК та СП.
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Запорізький ТЦК прокоментував атаку Росії
В обласному ТЦК підтвердили, що 7 липня російські військові завдали 4 ударів по території.
Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості,
– заявили в Запорізькому ТЦК.
Також додали, що внаслідок російської атаки поранень різного ступеня тяжкості зазнали 14 цивільних. Окрім того, пошкоджено приватні житлові будинки й автомобілі.
Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більше інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців,
– зазначили в ТЦК.
Також підкреслили, що попри все, продовжують працювати. Зокрема, комплектувати бойові підрозділи й надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів.