Було 4 удари, – у Запорізькому ТЦК відреагували на атаку Росії

Вранці 7 липня росіяни атакували територію Запорізького обласного ТЦК та СП. Зафіксовано 4 ворожі удари. У ТЦК відреагували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізький обласний ТЦК та СП.

Дивіться також Росія атакує ТЦК у різних областях України: все, що відомо про удари ворога по військових

Запорізький ТЦК прокоментував атаку Росії

В обласному ТЦК підтвердили, що 7 липня російські військові завдали 4 ударів по території.

Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості,

– заявили в Запорізькому ТЦК.

Також додали, що внаслідок російської атаки поранень різного ступеня тяжкості зазнали 14 цивільних. Окрім того, пошкоджено приватні житлові будинки й автомобілі.

Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більше інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців,

– зазначили в ТЦК.

Також підкреслили, що попри все, продовжують працювати. Зокрема, комплектувати бойові підрозділи й надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів.