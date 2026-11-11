"Було би добре, якби вони зустрілися": Кушнер розкрив, що заважає зустрічі Зеленського та Путіна

У США вважають, що особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна могла б допомогти просунути мирні переговори. Однак Москва поки не готова до такого кроку без додаткового прогресу.

Про це заявив Джаред Кушнер, повідомляє Clash Report.

Що Кушнер сказав про зустріч Зеленського та Путіна?

Представник США зазначив, що між українським президентом і російським диктатором немає великої довіри. Водночас він позитивно оцінив саму можливість їхніх прямих переговорів.

Було б добре, якби вони зустрілися в будь-який час,

– сказав Кушнер.

За його словами, сторони вже бачать різні складові потенційної мирної угоди. Однак ці елементи ще потрібно узгодити між собою та вибудувати відповідну структуру домовленостей.

Кушнер наголосив, що переговори щодо складних міжнародних питань можуть тривати роками. Як приклад він навів попередні угоди, над якими працювали США.

Коли ми працювали над Авраамовими угодами, це зайняло три з половиною роки. Ми уклали USMCA, на це пішло два з половиною роки. Угода щодо Гази зайняла рік,

– розповів він.

Американський представник підкреслив, що остаточні рішення щодо мирних домовленостей можуть ухвалити лише керівники держав.

Ми штовхаємо валун угору. Це дуже, дуже складний конфлікт,

– зазначив Кушнер.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав три ключові теми другого дня переговорів в Абу-Дабі. Серед них — конкретні кроки для зменшення напруги, масштабний обмін полоненими та можливість тристоронньої зустрічі на рівні лідерів держав.

Президент зазначив, що такий формат можуть розглянути, якщо його вдасться реалізувати.