Було приємно дивитись, як орки розлітаються, – кіборг Костенко про знищення ворожих гармат

Збройні Сили Україн часто завдають точних артилерійських ударів по ворожих позиціях. Кіборг та нардеп Роман Костенко на власні очі побачив, як наші ракети знищили окупантів та їхню військову техніку.

Про це 24 каналу розповів особисто Роман Костенко. За його словами, ЗСУ завдають точних ударів, хоча кількість важкого озброєння суттєво не збільшилася за останні дні.

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Він переконує, що наші військові збільшили ураження тією зброєю, яка є в наявності.

Костенко зізнався, що напередодні став свідком влучних пострілів від наших захисників.

На моїх очах ЗСУ знищили російські гармати, які обстрілювали наші позиції. Було приємно дивитись, як орки розлітаються, а їхні гармати повністю знищили наші ракети,

– зазначив кіборг.

Роман Костенко додав, що поки не було переломного моменту у війні. На його думку, зараз основне завдання ЗСУ – тримати позиції та чекати поставки далекобійної артилерії.

До слова, українські захисники проводять успішний контрнаступ на Херсонщині. Зокрема, під контроль України повернули Таврійське. Також ЗСУ ведуть контрнаступ на кількох населених пунктах – Киселівці, Солдатському та Олександрівці.

Окрім того, підрозділи Збройних Сил активно протидіють росіянам на Харківщині. Там ворог намагається не дати українським військовим вийти до державного кордону.

Втрати Росії у війні проти України

Попри величезні резерви, Росія вже зазнала безпрецедентних втрат у війні проти нашої держави, яку вона почала 24 лютого. Так, станом на 11 червня, Збройним Силам України вже вдалось знищити:

особового складу – 32 050 російських окупантів ;

; ворожих танків – 1 419 одиниць;

бойових броньованих машин ворога – 3 466 одиниць;

артилерійських систем росіян – 712 одиниць;

ракетних систем залпового вогню – 222 одиниці;

засобів протиповітряної оборони – 97 одиниць;

літаків – 212 одиниць;

гелікоптерів – 178 одиниць;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 579 одиниць;

крилатих ракет – 125 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 448 одиниць;

спеціальної техніки – 54 одиниці.

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