Було всього 20 років: у Вінницькій області застрелили Максима Зарецького
Джерело:Національна поліція України
На Вінниччині невідомі напали на поліцейських й розстріляли одного з них. Загиблий – 20-річний Максим Зарецький.
Стрілянина у Вінницькій області сталася уночі 20 квітня. Правоохоронці зупинили автівку, щоб перевірити документи, але зловмисники відкрили вогонь.
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Поліцейському було лише 20 років
У поліції повідомили, що унаслідок нічного нападу загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. Він був рядовим поліції інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його напарник – отримав поранення.
Максим Зарецький загинув під час стрілянини / Фото Національної поліції
Національна поліція України схиляє голови у жалобі за загибеллю нашого колеги. Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського. Назавжди у небеснім строю…
– висловили співчуття у Нацполіції.