"Було чути крики": подробиці з притулку на Волині, де знущалися над дітьми

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про нові встановлені обставини жорстокого поводження з дітьми у притулку міста Рожище Волинської області.

Про це омбудсмен сповістила на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що у місті Рожище у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.

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Зазначимо, що слідчі головного управління Нацполіції у Волинській області розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення розпусних дій щодо вихованки притулку для дітей у Рожищі.

Справу відкрито за статтею "Розбещення неповнолітніх". Наразі проведено позаплановий медогляд та судово-медичне обстеження дітей.

Ще 30 липня сусіди, які проживають поруч, викликали поліцію, оскільки з притулку було чутно дитячі крики. Під час розмови з моїми співробітниками діти повідомили, що в цей день їх бив черговий з режиму й вони кликали на допомогу,

– мовиться у повідомленні Денісової.

Вона додала, що коли до притулку прибула поліція, черговий їх не впустив.

Омбудсмен зазначила, що з’ясувалося, що статут притулку не узгоджений з Типовим положенням про притулок для дітей служби у справах дітей.