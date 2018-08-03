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"Было слышно крики": подробности из приюта на Волыни, где издевались над детьми

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Как в приюте на Волыни издевались над детьми
Как в приюте на Волыни издевались над детьми / Иллюстративное фото

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о новых установленных обстоятельствах жестокого обращения с детьми в приюте города Рожище Волынской области.

Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

24 канал сообщал, что в городе Рожище в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у 10 воспитанников обнаружили следы избиения и крови на одежде. Еще 3-е детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

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Отметим, что следователи главного управления Нацполиции в Волынской области начали уголовное производство по факту совершения развратных действий в отношени воспитанницы приюта для детей в Рожище.

Дело возбуждено по статье "Развращение несовершеннолетних". Сейчас проведен внеплановый медосмотр и судебно-медицинское обследование детей.

Еще 30 июля соседи, проживающие рядом, вызвали полицию, поскольку из приюта были слышны детские крики. Во время разговора с моими сотрудниками дети сообщили, что в этот день их бил дежурный по режиму и призывали на помощь,
– говорится в сообщении Денисовой.

Она добавила, что когда в приют прибыла полиция, дежурный их не впустил.

Омбудсмен отметила, что выяснилось, что устав приюта не согласован с Типовым положением о приюте для детей службы по делам детей.

 

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Луцка Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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