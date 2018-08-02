В приюте на Волыни били детей и совершали в отношении них сексуальные домогательства

В городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, во время мониторингового визита в 10 воспитанников обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще 3 детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

На сегодня в приюте находятся 33 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

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Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора прикасался к ним за разные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась – сказала, что они все выдумывают,

– говорится в сообщении Денисовой.

Сейчас в приюте работают правоохранители. Также найдено место, куда можно будет перевести детей и обеспечить им психологическое спокойствие, чтобы они не испытывали никакого давления.

На месте также работает Служба по делам детей, а также в приют отправился руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Ковбаса. Ожидается прибытие и работников прокуратуры.

"Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь", – добавила омбудсмен.