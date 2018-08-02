У притулку на Волині били дітей та скоювали щодо них сексуальні домагання

У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, під час моніторингового візиту у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На сьогодні у притулку перебувають 33 дітей віком від 3 до 18 років.

Читайте також: Нацполіція пропонує ввести відкритий реєстр педофілів

Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора торкався до них за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася – сказала, що вони все вигадують,

– мовиться у повідомленні Денісової.

Зараз у притулку працюють правоохоронці. Також знайдено місце, куди можна буде перевести дітей та забезпечити їм психологічний спокій, щоб вони не зазнали жодного тиску.

На місці також працює Служба у справах дітей, а також до притулку вирушив керівник профільного департаменту Міністерства соціальної політики Руслан Ковбаса. Очікується прибуття і працівників прокуратури.

"Як з’ясувалося, директор установи вже був у розробці правоохоронних органів після зникнення дітей. Міністерство охорони здоров’я простежить за тим, аби дітей обстежили й надали усю необхідну медичну допомогу", – додала омбудсмен.