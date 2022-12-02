Дигер з Росії заліз в секретне метро Путіна: неочікувані кадри

Російський диктатор Владімір Путін вибудовує велику мережу глобальних бункерів з метро, які починали зводити ще за СРСР. Свого часу, у 2014 році, туди проникла група московських дигерів, які сфотографували секретні об'єкти зсередини.

Про це 24 каналу розповів колишній дигер з Москви Павел Софронов, який зараз проживає за кордоном. Він разом з групою людей безпосередньо досліджував секретні об'єкти Путіна, за що потім потрапив у тюрму.

Важливо Ціна мобілізації: як економіка Росії страждає через брак працівників

Чоловік з 2010 року захоплювався дигерством – дослідженням підземних споруд. Свого часу вони вирішили дослідити об'єкт, який виявився так званим путінським метром. Вони гуляли там 3 дні.

Мережу будували, щоб поєднати різні бункери / Фото Павел Сафронов

Фото зсередини / Фото Павел Сафронов

Розміри там величезні – може вміститися 12-поверхівка

За його словами, під Москвою розташована величезна мережа комунікацій, яку починали будувати ще в 70-х роках минулого століття. Секретні лінії метро пов'язують між собою різні бункери.

Розміри там величезні. Подекуди вміщається у висоту 12-поверхівка. А ще йде спеціальна бетонна прокладка, яка має захищати від ударної хвилі. В тій частині, де ми були, будівництво почалося у 70-х. До кінця 80-х – початку 90-х майже все було закинутим,

– розповів Софронов.

У 2014 році Путін відновив будівельні роботи в метро, які тривають і досі. Хлопці спершу не розуміли, що вони потрапили на секретний об'єкт. Там взагалі не було ніяких охоронців, а деякі секції виглядали як з фільмів жахів.

У 2014 році Путін доручив відновити роботи на секретному об'єкті / Фото Павел Сафронов

Група досліджувала метро упродовж трьох днів і ледь не зайшла в Кремль. За 100 – 150 метрів до нього були закриті ворота.

Цікаво, що ззовні на вивісках писало, що це просто будівництво метрополітену. Однак виникало питання, чому ж воно триває аж 40 років.

Знаю людей, які там лазили в 90-ті та 2000-ні. Вони складали схеми та карти. Досить багато людей там побувало. Я так розумію, що ми були одні з останніх, кому вдалося туди зайти,

– вважає Софронов.

На схемах, які чоловік надав 24 каналу, видно лише частину комунікацій. Лінії – це тунелі, а жовті блоки – велика територія, де реально побудувати різні будівлі, зали, цехи тощо. Їздити між бункерами можна або рейковим транспортом, або на автомобілі.

Фрагмент однієї з ліній об'єкта / Фото Павел Софронов

Одна з ліній вела від Кремля на край Москви і далі. Деякі дигери стверджували, що тунелі ведуть аж до Калуги, до якої близько 180 кілометрів.

Деякі лінії можуть вести аж до Калуги / Фото Павел Сафронов

Через рік посадили в тюрму

Як жартує Софронов, Путіну та ФСБ не сподобалося, що група молодих хлопців залізла туди без жодних перешкод та гуляла упродовж кількох днів, інколи виходячи в магазин, щоб закупитися продуктами.

Згодом групу хлопців звинувачували в "незаконному отриманні зведень, які становлять державну таємницю". Хоч вони не знали, що цей об'єкт є секретним. Вже в тюрмі їх катували, змушувати писати зізнання тощо.

Тільки що таке державна таємниця; які там зведення – жоден простий смертний за російським законодавством не може знати. Бо самі ці списки зведень становлять державну таємницю. Тому, щоб взнати щось секретне, треба мати доступ до зведень, які становлять державну таємницю, чого ми не мали,

– наголосив Софронов.

Дигер ексклюзивно розповів про секретні бункери Путіна, де він побував: дивіться відео

Бункери розташовані на глибині у 200 метрів