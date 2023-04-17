"За дві секунди нема даху будинку": на Буковині буревій накоїв лиха – відео

У селі Петрашівка Чернівецької області ліквідовують наслідки негоди. Буревій пошкодив дахи, будинки та паркани у близько 20 домогосподарствах.

Негода тривала усього кілька хвилин, але такої сили, що покрівлі будинків розкидало по сусіднім подвір'ям. Є випадки, що досі не знайшли частини паркану. 24 Канал зібрав фото та відео негоди на Буковині.

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Наслідки негоди

Герцаївська об'єднана територіальна громада повідомила, що шквальні пориви вітру спричинили руйнацію покрівель 17 будівель у місцевих приватних домогосподарствах.

В одній з жилих будівель дах знесено вітром повністю та віднесено у сусідні двори.



У селі Петрашівка пронісся Буревій / Фото Герцаївська об'єднана територіальна громада



За кілька хвилин потужний вітер пошкодив дахи будинків / Фото Герцаївська об'єднана територіальна громада

Ніхто не очікував, всі бачили, що може бути гроза, але ніхто не чекав, що таке станеться. Піднявся дуже сильний вітер. Місцеві жителі кажуть, що це був як смерч,

– сказав голова Герцаївської громади Василь Скрипкару Суспільному.

"За дві секунди нема даху"

У сюжеті ТСН селяни розповіли, негода почалася раптово і тривала лише кілька хвилин. Спочатку село накрила сильна злива та град, а потім почався вітер такої сили, що шифер кидало ніби листки паперу.

Я такого ще не бачила, тільки по телевізору. Сиджу на подвір'ї і бачу як літають якісь клейонки, папір і думаю шо це таке? І бачу – смерч. Такий чорний, крутиться і за дві секунди – нема даху,

– розповіла мешканка селища.



Вітер буквально позривав дахи будинків / Фото Герцаївська об'єднана територіальна громада

Жителі Петрашівки почали самостійно ремонтувати пошкоджені дахи та будівлі. В громаді затверджують акти обстеження, аби подати їх в ОВА для відшкодування збитків.



Люди самотужки намагаються ліквідувати наслідки негоди / Фото Герцаївська об'єднана територіальна громада

Постраждалі родини сподіваються, що влада допоможе їм якнайшвидше, адже згідно з прогнозами синоптиків, дощі тут продовжаться.



Потужний буревій стався 15 квітня / Фото Герцаївська об'єднана територіальна громада