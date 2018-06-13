Буревій та сильні зливи: негода наробила лиха на заході України

Сильні пориви вітру, дощ з градом, який подекуди був завбільшки як яйце – літня стихія наробила шкоди у західному регіоні. Напередодні негода вирувала у семи областях – Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій.

Майже 240 населених пунктів залишились без світла, обійшлось без жертв.

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Пошкоджені дахи, понищена городина, повалені дерева. Ремонтники працюють у посиленому режимі, люди оговтуються та наводять лад у своїх оселях.



Наслідки негоди на Тернопільщині

На Тернопільщині грози з градом, супроводжувані сильними поривами вітру пошкодили будинки мешканців.

Унаслідок ускладнення погодних умов на території Тернопільської області у селі Шибалин Бережанського району пройшов буревій з грозою та градом. Станом на 20:00 у даному населеному пункті пошкоджено покрівлю житлового будинку на площі орієнтовно 100 квадратних метрів, замулено та підтоплено 6 домогосподарств,

– йдеться у повідомленні прес–служби ГУ ДержНС у Тернопільській області.

Негода наробила лиха у Чернівецькій області. На території області було повалено дерева, без струму залишились 48 населених пунктів, пошкоджено десятки будівель.



Негода в Чернівцях

Погані погодні умови спричинили знеструмлення 60 населених пунктів на Хмельничинні.

"У Хмельницькому на вулиці Набережній у вечері розряд блискавки влучив у приватний житловий будинок. Вогнем пошкоджено стіни, перекриття, домашні речі. Через 10 хвилин блискавка влучила у бидинок на вулиці Костюшка. Вогонь пошкодив покриття. Пожежу ліквідувавло населенням", – зазначають у ДСНС області.

Дивіться відео негоди на заході України:

Сильний вітер, град і зливи не оминули Закарпатську область. На території області внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 182 житлових будинків. Буревій повалив дерева на автошляхи. Місцеві жителі разом з рятувальною службою ліквідовуватимуть наслідки літньої стихії.



Закарпатці ремонтують покрівлю після стихії

Синоптики прогнозують вкрай мінливу погоду – в одних областях стовпчики термометрів сягнуть за 30 градусів тепла, а в інших далі будуть дощі та грози.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Закарпатській області пройшла сильна злива. В Ужгороді та Мукачевому дощ супроводжувався рясним градом. Таку погоду у Закарпатській області синоптики прогнозують і у найближчі кілька днів.