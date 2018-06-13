16:17
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Буревій та сильні зливи: негода наробила лиха на заході України

484 Читать новость на русском
На заході України вирувала негода
На заході України вирувала негода / www.slovoidilo.ua

Сильні пориви вітру, дощ з градом, який подекуди був завбільшки як яйце – літня стихія наробила шкоди у західному регіоні. Напередодні негода вирувала у семи областях – Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій.

Майже 240 населених пунктів залишились без світла, обійшлось без жертв.

Читайте також: Зливи з градом на Закарпатті: у ДСНС показали нові вражаючі фото

Пошкоджені дахи, понищена городина, повалені дерева. Ремонтники працюють у посиленому режимі, люди оговтуються та наводять лад у своїх оселях.

Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині

На Тернопільщині  грози з градом, супроводжувані сильними поривами вітру пошкодили будинки мешканців.

Унаслідок ускладнення погодних умов на території Тернопільської області у селі Шибалин Бережанського району пройшов буревій з грозою та градом. Станом на 20:00 у даному населеному пункті пошкоджено покрівлю житлового будинку на площі орієнтовно 100 квадратних метрів, замулено та підтоплено 6 домогосподарств,
– йдеться у повідомленні  прес–служби ГУ ДержНС у Тернопільській області.

Негода наробила лиха у Чернівецькій області. На території області було повалено дерева, без струму залишились 48 населених пунктів, пошкоджено десятки будівель. 

Негода в Чернівцях
Негода в Чернівцях

Погані погодні умови спричинили знеструмлення 60 населених пунктів на Хмельничинні. 

"У Хмельницькому на вулиці Набережній у вечері розряд блискавки влучив у приватний житловий будинок. Вогнем пошкоджено стіни, перекриття, домашні речі. Через 10 хвилин блискавка влучила у бидинок на вулиці Костюшка. Вогонь пошкодив покриття. Пожежу ліквідувавло населенням", – зазначають у ДСНС області.

Дивіться відео негоди на заході України:

Сильний вітер, град і зливи не оминули Закарпатську область. На території області внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 182 житлових будинків. Буревій повалив дерева на автошляхи. Місцеві жителі разом з рятувальною службою ліквідовуватимуть наслідки літньої стихії.

Закарпатці ремонтують покрівлю після стихії
Закарпатці ремонтують покрівлю після стихії

Синоптики прогнозують вкрай мінливу погоду – в одних областях стовпчики термометрів сягнуть за 30 градусів тепла, а в інших далі будуть дощі та грози. 

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Закарпатській області пройшла сильна злива. В Ужгороді та Мукачевому дощ супроводжувався рясним градом. Таку погоду у Закарпатській області синоптики прогнозують і у найближчі кілька днів.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні ДСНС Новини Львова Новини Чернівців Тернопіль Хмельницька область Вінниця Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сьогодні, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 531
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сьогодні, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 629
Образование в США: какой должна быть школа
сьогодні, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 489
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 516
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 302
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук