У Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті: там чорний дим

У російській Бурятії спалахнув гірничо-збагачувальний комбінат "Озерний". Там вже згорів щонайменше один поверх.

Російські пропагандисти вранці 8 листопада заявили, що там нібито немає постраждалих. З опублікованих у мережі кадрів помітно стовп чорного диму, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Бурятії

Місцеві телеграм-канали написали, що нібито пожежа спалахнула у приміщенні заводу, яке не експлуатують. За даними ворогів, пожежу гасять орієнтовно 29 рятувальників з допомогою 16 одиниць техніки.

Пожежа на заводі в Бурятії: дивіться відео

У Бурятії спалахнув завод: дивіться відео

У мережі писали, що гірничо-збагачувальний комбінат ворогів займається видобутком та перероблюванням свинцево-цинкових руд, а також виробляє цинковий та свинцево-срібний концентрат.

За даними ЗМІ, пожежа спалахнула на площі 500 квадратних метрів. Ворожі рятувальники запевнили, що нібито ліквідували загоряння.

Про наслідки та причини пожежі вороги ще не писали.

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