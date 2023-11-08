У Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті: там чорний дим
У російській Бурятії спалахнув гірничо-збагачувальний комбінат "Озерний". Там вже згорів щонайменше один поверх.
Російські пропагандисти вранці 8 листопада заявили, що там нібито немає постраждалих. З опублікованих у мережі кадрів помітно стовп чорного диму, пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу в Бурятії
Місцеві телеграм-канали написали, що нібито пожежа спалахнула у приміщенні заводу, яке не експлуатують. За даними ворогів, пожежу гасять орієнтовно 29 рятувальників з допомогою 16 одиниць техніки.
Пожежа на заводі в Бурятії: дивіться відео
У Бурятії спалахнув завод: дивіться відео
У мережі писали, що гірничо-збагачувальний комбінат ворогів займається видобутком та перероблюванням свинцево-цинкових руд, а також виробляє цинковий та свинцево-срібний концентрат.
За даними ЗМІ, пожежа спалахнула на площі 500 квадратних метрів. Ворожі рятувальники запевнили, що нібито ліквідували загоряння.
Про наслідки та причини пожежі вороги ще не писали.
У Бурятії горів торговий центр
- Буквально напередодні, 7 листопада, в Бурятії спалахнула пожежа в торговому центрі. За даними ворогів, спалахнув торговий центр "Цвях" на вулиці Сах'яновій в Улан-Уде.
- Там вогонь охопив дах. Пожежі надали 4 рівень складності. Російські рятувальники написали, що вогонь спалахнув на площі 10 тисяч квадратних кілометрів.
- У торговому центрі впав дах. Про причини пожежі вороги не писали. На місці працювали всі оперативні служби. Попередньо, у ворогів традиційно ніхто не постраждав.