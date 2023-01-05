"Визволителі" с**ні": як відбулась очна ставка бурята з людьми, над якими знущався в Україні

Українські військові привезли бурята на "місця бойової слави" на Черкащину. Він бідкався та казав людям, що нібито в хату не заходив та всі злочини робив "не він".

Та місцеві жителі пригадали, що росіяни забирали телефони, проводили обшуки в будинку. Ба більше, людям наказували не виходити з домівок та обкрадали їх.

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Як відбулась очна ставка українців та бурята

Бурят стверджував, що нібито він не заходив у будинок, а тільки на подвір'я. Проте, що саме він робив у чужих людей у дворі, він достеменно пояснити не зміг.

Натомість місцева мешканка пригадала, що заходили російські військові і в будинок. Окрім того, вороги:

обшукували її внука;

забирали мобільні телефони.

Бурят сказав, що шастали вони по чужій землі орієнтовно на початку березня 2022 року, проте всі злочини заперечував.

Жінка обурилась і не стримала емоцій: "А хто? Тут других не було. Ви, як зайшли, так і стояли".

Очна ставка бурята з місцевими мешканцями: дивіться відео

Вона також пригадала, що росіяни забороняли людям виходити навіть у двір. Згодом бурят таки зізнався, що у дім заходив.

Кого ти шукав та що ти хотів тут знайти? Саме в цьому домі?… Ти ж не один був… До цього обшукували. П'ять разів у хату заходили, в шафах лазили… У шкафу з трусами "бандерівців" шукали?

– обурився місцевий мешканець.

Він пригадав, що окупанти кричали, що прийшли "визволяти" їх. Та чоловік каже, що його не треба ні від кого "захищати". Також окупанти брехали людям, що нібито вони вже все "звільнили", і Київ, і Одесу.

"Ід**ти, б**ть. В голову не влазить, "визволителі" с**ні. Що ти зараз скажеш"? – сказав буряту місцевий мешканець.

Він також розповів, що окупанти крали в людей техніку, меблі, їжу. Ба більше, вони прикривались місцевими мешканцями, коли стріляли по ЗСУ. Адже наші військові не б'ють по мирних людях.

За даними наших бурят, який назвався старшим лейтенантом, тричі приходив в Україну. Під час другого разу отримав поранення та повернувся втретє.

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