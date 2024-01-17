Повторний аукціон "7 кілометра"
Майновий комплекс ДП "ТВК" ("7-й кілометр"), який розташований біля Одеси в селищі Авангард, виставили на продаж. Стартова ціна відомого на всю Україну ринку починається з 208,1 мільйона гривень.
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До об'єкта входять 39 одиниць нерухомості. Площа земельної ділянки ринку – 6,5 гектара, а площа складських та торгівельних приміщень – 35 тисяч квадратних метрів.
Підприємство прозвітувало, що з 9 місяців 2023 року отримало 6,5 мільйонів гривень чистого прибутку. Втім, поточна кредиторська заборгованість вища – 12,2 мільйона гривень. До боргів також входять:
- борг по зарплаті – 6 тисяч гривень;
- податок на землю – 86,8 тисячі гривень;
- податок на нерухомість – 16,5 тисяч гривень;
- неоплачене відрахування чистого прибутку – 1,4 мільйона гривень.
Аукціон відбудеться 18 січня. Новий власник повинен буде погасити усі борги впродовж 6 місяців, а також зберегти усі робочі місця на цей період. Вперше лот виставляли на продаж у грудні 2023 року за заниженою ціною у 104,1 мільйона гривень.