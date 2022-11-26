Тому у низки фізичних осіб-підприємців виникли питання – що робити далі, як сплачувати податки, і чи потрібно змінювати податкову адресу ФОП при зміні місця проживання в умовах воєнного стану. Законодавчі аспекти щодо цих питань пояснив юрист сервісу "Таксер" Юрій Крюков.

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Коли ФОП повинен змінювати податкову адресу

За словами Крюкова, нині податкова фактично не відстежує адреси реєстрації ФОПів та місця їхнього реального проживання, адже фізичні особи-підприємці майже все можуть робити через інтернет – виставляти рахунки, підписувати договори й акти, сплачувати податки та збори, подавати декларації тощо онлайн.

При цьому, податкова служба вважає, що адресу ФОП потрібно змінювати у такі терміни:

1 та 2 групи єдиного податку повинні повідомити ДПСУ про зміну місця проживання протягом 20 днів з дати закінчення місяця, у якому відбулася зміна адреси. Тобто, якщо ФОП змінив податкову адресу, яка внесена до ЄДР, наприклад, у листопаді, то повідомити про зміну потрібно не пізніше 20 грудня.

3 група єдиного податку повинна повідомити про зміну податкової адреси одночасно з декларацією за квартал, в якому відбулась зміна.

Юрій Крюков юрист Це – офіційні терміни, але про зміну адреси можна повідомити раніше. Краще не зволікати та подати заяву про зміну одразу після внесення змін у ЄДР, або одночасно з поданням заяви через портал Дія.

Водночас, юрист зазначає, що штрафні санкції за неповідомлення про зміну адреси ФОП відсутні, однак податкова вважає, що може зняти ФОПа з обліку платників єдиного податку з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому було порушення.

При цьому, наразі невідомо, що робити ФОПам, які виїхали за кордон, адже податкова адреса може бути лише у межах України. Юрій Крюков припускає, що податкова не зважатиме на це з огляду на воєнний стан, проте лише якщо податки будуть сплачені, а декларації подані своєчасно та у повному обсязі.

Як змінити податкову адресу ФОП

ФОПи можуть змінити податкову адресу в Єдиному державному реєстрі як онлайн, так і офлайн. Найшвидший та найпростіший спосіб – скористатися для цього порталом Дія.

За словами Крюкова, це значно спрощує процедуру зміни адреси ФОП й скорочує час, витрачений на внесення змін – не потрібно шукати й фізично йти до державних реєстраторів з пакетами паперових документів, натомість зміна адреси ФОП у Дії займе всього від 10 до 15 хвилин.

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