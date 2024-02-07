Кого оштрафували

У січні податківці провели понад 80 фактичних перевірок ювелірних магазинів і точок продажу ювелірних виробів. За результатами перевірок, порушникам нараховано штрафів на загальну суму 200 мільйонів гривень.

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Найпоширеніше порушення – не використання ПРРО/РРО під час розрахунку з клієнтами та помилки у веденні обліку товарних запасів у місцях продажу.

Чи може ДПС штрафувати під час воєнного стану Під час воєнного стану законодавством України визначено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог закону №265 Під час воєнного стану законодавством України визначено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог закону №265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" – не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахунків, що передбачені Законом.

Хто зобовʼязаний використовувати РРО/ПРРО

Річ у тім, що з 2022 року бізнесу доручили використовувати РРО під час проведення розрахункових операцій, але підприємців не карали за порушення цього правила.

Після того, як влітку 2023 року парламентарії підтримали законопроєкт, ДПС почала перевіряти і штрафувати підприємців, які порушували норми роботи з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО).

Нині використовувати РРО/ПРРО обов'язково повинні:

ФОП II — IV груп незалежно від виду діяльності та обсягу доходу;

ФОП на загальній системі оподаткування.

Які штрафи передбачені за порушення

У разі встановлення протягом календарного року факту непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи, до підприємців застосовують фінансові санкції в таких розмірах:

100% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), якщо вчинено вперше;

150% вартості проданих з порушеннями товарів (послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Зверніть увагу! Податкові перевірки не стосуються ФОП першої та другої груп, а також підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де тривають бої. Для таких платників зберігається дія мораторію на перевірки до грудня 2024 року.