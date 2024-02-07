Кого оштрафовали

В январе налоговики провели более 80 фактических проверок ювелирных магазинов и точек продажи ювелирных изделий. По результатам проверок, нарушителям начислено штрафов на общую сумму 200 миллионов гривен.

Читайте также: Даже не дотерпели до забастовки: поляки уже начали проверять импорт агропродукции из Украины

Самое распространенное нарушение – не использование ПРРО/РРО при расчёте с клиентами и ошибки в ведении учёта товарных запасов в местах продажи.

Может ли ГНС штрафовать во время военного положения Во время военного положения законодательством Украины определено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, санкции за нарушение требований закона №265 Во время военного положения законодательством Украины определено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, санкции за нарушение требований закона №265 "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" – не применяются, кроме санкций за нарушение порядка осуществления расчетов, предусмотренных Законом.

Кто обязан использовать РРО/ПРРО

Дело в том, что с 2022 года бизнесу поручили использовать РРО при проведении расчётных операций, но предпринимателей не наказывали за нарушение этого правила.

После того как летом 2023 года парламентарии поддержали законопроект, ГНС начала проверять и штрафовать предпринимателей, которые нарушали нормы работы с регистраторами расчетных операций (П/РРО).

Сейчас использовать РРО/ПРРО обязательно должны:

ФЛП II - IV групп независимо от вида деятельности и объема дохода;

ФЛП на общей системе налогообложения.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

В случае установления в течение календарного года факта непроведения расчетных операций через РРО с фискальным режимом работы, к предпринимателям применяются финансовые санкции в следующих размерах:

100% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг), если совершено впервые;

150% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг) – за каждое последующее совершенное нарушение.

Обратите внимание! Налоговые проверки не касаются ФЛП первой и второй групп, а также предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где продолжаются бои. Для таких плательщиков сохраняется действие моратория на проверки до декабря 2024 года.