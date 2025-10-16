Про смерть підприємця 15 жовтня повідомила його дружина Христина на своїй сторінці у Facebook, інформує 24 Канал.

Учора, 14 жовтня, пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов спокійно, без болю, в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Похорон праху відбудеться в Барселоні,

— написала вона.

Що відомо про Ігоря Сухомлина?

Ігор Сухомлин був одним із найвідоміших українських рестораторів. Він створив мережу "Балувана Галя", а також був співвласником популярних закладів Mimosa Burger, Автостанція, Fish and Pussycat, Чашка та інших. Його проєкти працювали не лише в Києві, а й у Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові.

Навесні 2025 року Сухомлин разом із партнером Валерієм Гальперіним відкрив у центрі Варшави піцерію Mimosa Brooklyn Pizza – продовження київського бренду, який ресторатори розвивали останні кілька років.