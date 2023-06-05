Эти компании уплачивают налоги стране-агрессору, и на них финансируются военные расходы Кремля. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

К теме Тайный торговец смертью: как Россия обходит санкции и наращивает военную силу – расследование

Венгрия и Греция против

Также некоторые банковские структуры Европы приобщаются к программам списывания процентных ставок по ипотекам, которые получают россияне, воюющие в Украине.

Сегодня есть прецедент, когда до сих пор не объявлен 11 пакет санкций против России в связи с позицией Венгрии и Греции. Это связано с попаданием в список "спонсоров войны" греческих и венгерских компаний. В этот список попал венгерский OTP Bank и 5 греческих компаний – владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть,

– объяснил Пендзин.

Венгрия и Греция потребовали, чтобы их компании вывели из перечня "спонсоров войны", в который их добавил НАПК. И это очень серьезный удар по имиджу этих компаний на европейском рынке. А также это значительно сокращает их возможность работать на европейских рынках.

Как Венгрия и Греция тормозят 11-й пакет санкции против России: смотрите видео

Несмотря на то, что Европа помогает Украине, следует понимать, что это не добрая воля европейских политиков. Это олицетворенная позиция европейцев, которые понимают, если Украина сегодня не будет воевать, то завтра российские танки пойдут по их красивым цветущим городкам.

"В этом смысле позиция Венгрия и Греции ясна. Однако властям этих стран нужно понять, что им нужно работать не с Украиной, а со своими компаниями, чтобы они как можно скорее выходили из России", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Мировым компаниям не так уж легко выйти с рынка страны-агрессора. Ведь россияне максимально усложнили этот процесс. Если компания желает продать имущество, российскими властями устанавливается очень низкая остаточная цена. И это очень сильно сказывается на реальных доходах компаний. Поэтому их акционеры будут против этого. Есть прецеденты, когда компании уходят, но делают это достаточно медленно.

Санкции против России: что известно