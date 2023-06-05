Ці компанії сплачують податки країні-агресорці, і на них фінансуються воєнні видатки Кремля. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

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Угорщина та Греція проти

Також деяку банківські структури Європи долучаються до програм списування відсоткових ставок по іпотеках, які отримують росіяни, що воюють в Україні.

Сьогодні є прецедент, коли досі не оголошено 11 пакет санкцій проти Росії у зв'язку з позицією Угорщини та Греції. Це пов'язано з потраплянням в перелік "спонсорів війни" грецьких та угорських компаній. До цього списку потрапив угорський OTP Bank та 5 грецьких компаній – власників танкерів, які перевозять російську нафту,

– пояснив Пендзин.

Угорщина та Греція зажадали, щоб їхні компанії вивели з переліку "спонсорів війни", до якого їх додав НАЗК. І це дуже серйозний удар по іміджу цих компаній на європейському ринку. А також це суттєво скорочує їхню можливість працювати на європейських ринках.

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Попри те, що Європа допомагає Україні, треба розуміти, що це не добра воля європейських політиків. Це є уособлена позиція європейців, які розуміють, якщо Україна сьогодні не буде воювати, то завтра російські танки підуть по їх гарних квітучих містечках.

"В цьому сенсі позиція Угорщина та Греції зрозуміла. Проте владі цих країн потрібно зрозуміти, що їм потрібно працювати не з Україною, а зі своїми компаніями, щоб вони якомога швидше виходили з Росії", – наголосив він.

Зверніть увагу! Світовим компаніям не так вже й легко вийти з ринку країни-агресорки. Адже росіяни максимально ускладнили цей процес. Якщо компанія хоче продати майно, російською владою встановлюється надзвичайно низька залишкова вартість. І це дуже сильно б'є по реальних доходах компаній. Тому їхні акціонери будуть проти цього. Є прецеденти, коли компанії виходять, але роблять це достатньо повільно.

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