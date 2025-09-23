TikTok не заблокируют?

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, ожидается, что глава государства подпишет указ, который признает новую структуру владения TikTok US такой, что соответствует требованиям закона 2024 года, передает 24 Канал.

Кто может купить TikTok?

Среди потенциальных инвесторов в американский сегмент TikTok – корпорация Oracle и инвесткомпания Silver Lake. В то же время ByteDance, китайская материнская компания приложения, по словам чиновников, будет владеть менее 20% новой структуры. Контроль над TikTok US получит консорциум американских и международных компаний, а также ряд новых инвесторов, которые не имеют никакого отношения к ByteDance.

Имена всех участников сделки пока не обнародованы, но в Белом доме намекали, что список будет "известный и влиятельный".

Заметьте. Правительство США не будет входить в совет директоров TikTok US и не получит "золотую акцию", которая бы позволяла ему влиять на решения компании. Зато вся информация об американских пользователях будет храниться на облачной инфраструктуре Oracle, что также является частью требований соглашения.

Oracle будет контролировать алгоритм TikTok US?

Как пишет Financial Times, Oracle получит контроль над безопасностью и функционированием алгоритма рекомендаций TikTok в США в рамках соглашения, которую продвигает администрация Дональда Трампа.

Американский сегмент TikTok перейдет к консорциуму с участием Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake. По условиям договоренностей, ByteDance передаст копию алгоритма, которую американское подразделение адаптирует и переобучит на собственных данных. Правительство США настаивает, что контроль останется за американскими инвесторами.

Oracle также возьмет на себя ответственность за то, чтобы TikTok не был доступен с территории Китая, однако конкретные технические механизмы этого ограничения пока не раскрываются.

Oracle будет работать в тесном партнерстве с правительством США, чтобы обеспечить полную защиту данных на платформе TikTok – от анализа исходного кода до адаптации алгоритма и дальнейшей разработки приложения,

– цитирует издание представителя Белого дома.

Несмотря на это, китайские чиновники подтверждают, что американская сторона получит доступ к алгоритму TikTok через лицензирование. Обе стороны согласовали общие рамки сотрудничества, которые включают передачу интеллектуальной собственности с соблюдением юридических условий.

Что этому предшествовало?

США уже несколько лет подряд пытаются ограничить влияние TikTok на внутренний рынок из-за опасений относительно безопасности данных и потенциального контроля со стороны Китая.

В апреле 2024 года Конгресс принял закон, который заставляет ByteDance продать американский сегмент TikTok до января 2025 года, иначе приложение полностью запретят.

С тех пор Трамп несколько раз продлевал дедлайнысначала на 90 дней, потом еще дважды.

Переговоры с инвесторами велись на фоне растущего напряжения в торговых отношениях США и Китая, а также опасений Пекина, который неохотно смотрит на передачу контроля над столь популярным приложением.

Важно. Предварительный хоть каких-то договоренностей с Китаем было достигнуто только 16 сентября. По данным Reuters, окончательно подписать соглашение могут уже в ближайшие дни – после личного разговора Трампа с лидером КНР. Ожидается, что ключевую роль в новой структуре будет играть основатель Oracle Ларри Эллисон.