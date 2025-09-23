TikTok не заблокують?

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Білому домі, очікується, що глава держави підпише указ, який визнає нову структуру володіння TikTok US такою, що відповідає вимогам закону 2024 року, передає 24 Канал.

Хто може купити TikTok?

Серед потенційних інвесторів у американський сегмент TikTok – корпорація Oracle та інвесткомпанія Silver Lake. Водночас ByteDance, китайська материнська компанія додатку, за словами посадовців, володітиме менше ніж 20% нової структури. Контроль над TikTok US отримає консорціум американських та міжнародних компаній, а також низка нових інвесторів, які не мають жодного стосунку до ByteDance.

Імена всіх учасників угоди поки не оприлюднено, але у Білому домі натякали, що список буде "відомий і впливовий".

Зауважте. Уряд США не входитиме до ради директорів TikTok US і не отримає "золоту акцію", яка б дозволяла йому впливати на рішення компанії. Натомість вся інформація про американських користувачів буде зберігатися на хмарній інфраструктурі Oracle, що також є частиною вимог угоди.

Oracle контролюватиме алгоритм TikTok US?

Як пише Financial Times, Oracle отримає контроль над безпекою та функціонуванням алгоритму рекомендацій TikTok у США в межах угоди, яку просуває адміністрація Дональда Трампа.

Американський сегмент TikTok перейде до консорціуму за участі Oracle, Andreessen Horowitz та Silver Lake. За умовами домовленостей, ByteDance передасть копію алгоритму, яку американський підрозділ адаптує та перенавчить на власних даних. Уряд США наполягає, що контроль залишиться за американськими інвесторами.

Oracle також візьме на себе відповідальність за те, щоб TikTok не був доступний із території Китаю, однак конкретні технічні механізми цього обмеження наразі не розкриваються.

Oracle працюватиме у тісному партнерстві з урядом США, щоб забезпечити повний захист даних на платформі TikTok – від аналізу вихідного коду до адаптації алгоритму та подальшої розробки додатку,

– цитує видання представника Білого дому.

Попри це, китайські посадовці підтверджують, що американська сторона отримає доступ до алгоритму TikTok через ліцензування. Обидві сторони погодили загальні рамки співпраці, які включають передання інтелектуальної власності з дотриманням юридичних умов.

Що цьому передувало?

США вже кілька років поспіль намагаються обмежити вплив TikTok на внутрішній ринок через побоювання щодо безпеки даних та потенційного контролю з боку Китаю.

У квітні 2024 року Конгрес ухвалив закон, який змушує ByteDance продати американський сегмент TikTok до січня 2025 року, інакше застосунок повністю заборонять.

З того часу Трамп кілька разів продовжував дедлайни: спочатку на 90 днів, потім ще двічі.

Переговори з інвесторами велися на тлі зростаючої напруги у торговельних відносинах США та Китаю, а також побоювань Пекіна, який неохоче дивиться на передачу контролю над настільки популярним додатком.

Важливо. Попередній хоч якихось домовленістей із Китаєм було досягнуто лише 16 вересня. За даними Reuters, остаточно підписати угоду можуть вже найближчими днями – після особистої розмови Трампа з лідером КНР. Очікується, що ключову роль у новій структурі відіграватиме засновник Oracle Ларрі Еллісон.