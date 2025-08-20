McDonald’s повернув українське меню?

Про "гучне повернення" ідеться в заяві McDonald’s, інформує 24 Канал.

"Ви чекали на українські бургери – і ось вони. Один – зі свининою та соусом із хріном, а другий – із ніжною курочкою та часниковим соусом. Завітайте до McDonald’s, щоб скуштувати свої рідні, знайомі смаки", – зазначили у компанії.

Які новинки з'явились у меню?

Житній бургер із куркою та часниковим соусом – житня булочка, курка, бекон, сир чедер, мариновані огірки, салат і цибуля, а також соуси "Часниковий" та "Медово-гірчичний".



Бургер з курочкою знову у меню / Фото McDonald’s

Житній бургер зі свининою та соусом із хріном – житня булочка, свинина, чедер, огірки, салат і цибуля під пікантним соусом із хріном.

Бургер зі свининеню та хроном – традиційний український смак / Фото McDonald’s

Крім того у меню з'явилась новинка – картопля фрі з грибним соусом і смаженою цибулею.

Картопелька з цибулькою теж повернулась, але оновленою / Фото McDonald’s

Які позиції ще повернулись?

Раніше у McDonald’s повідомляли про поетапне відновлення сніданків в Україні. Із 13 березня їх можна замовити у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремче та Ковелі. Впродовж місяця меню сніданків планують розширити й на інші міста.

Довідково. Сніданки в українських McDonald’s були скасовані після початку повномасштабної війни у 2022 році через повітряні тривоги та операційні складнощі.

McDonald's знижує ціну?

McDonald's також оголосив про зниження цін на вісім популярних комбо-меню на 15% від суми окремих страв. The Wall Street Journal пише, що рішення ухвалили після переговорів з франчайзі та фінансової підтримки ресторанів, які погодилися на зниження цін.

Компанія сподівається, що такі кроки допоможуть зробити меню більш доступним для клієнтів і підвищити попит на ресторани мережі.