говар запропонував материнській компанії Huhtamaki угоду на суму 151 мільйон євро. Про це свідчать кіпрські документи, отримані виданням Reuters.

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Деталі угоди

Для того, щоб викупити активи фінської Huhtamaki у країні-агресорці, російський підприємець планує використати кредит "Сбербанку" й зареєстровану на Кіпрі компанію Espentina Limited. За кіпрськими документами, нею володіють сам алєксандр говар та його бізнес-партнер юрій кушнєров. Обидвом росіянам також належать рівні частки нафтопереробного заводу у Кемеровській області.

Угода передбачає, що кошти материнській Huhtamaki буде переведено Espentina через російську фірму Club Hotel, якій нині й належать колишні ресторани McDonald's у країні-агресорці.

Дочірня компанія Huhtamaki Polarcup, орієнтована на російський ринок, 25 серпня змінила свою назву на Fiber Foodservice Russia Holdings. Документи свідчать, що фінська компанія провела перемовини щодо продажу акцій своєї "дочки".

При цьому, у чернетці угоди від 20 серпня йдеться, що кіпрська Espentina повинна гарантувати, що назви й товарні знаки фінської Huhtamaki у росії більше не будуть використовуватися.

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Потужності фінської Huhtamaki у росії

Фінська Huhtamaki працює у росії ще з 1993 року. У країні-агресорці вона виробляла паперовий та пластиковий посуд, пакування, харчові контейнери для корпоративних клієнтів, зокрема для мереж KFC, Burger King, Nestle та IKEA.

Раніше компанія заявила про припинення усіх інвестицій у росію на тлі широкомасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. 14 квітня Huhtamaki оголосила, що повністю продасть свій бізнес у росії, а саме чотири виробничі підприємства, на яких працює близько 700 росіян.