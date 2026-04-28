Польща віддала археолога Бутягіна Росії попри рішення суду: Україна різко відреагувала

Польща передала Росії археолога Олександра Бутягіна, якого Україна домагалася екстрадувати за злочини в окупованому Криму. Попри те, що польські органи визнали докази достатніми, рішення змінили в межах міжнародного обміну утримуваними особами.

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі 24 Каналу заявив, що українська сторона продовжить домагатися притягнення Бутягіна до відповідальності.

Чому Польща визнала позицію України, але передала Бутягіна Росії?

В Офісі генерального прокурора України підтвердили, що польські правоохоронні органи належно розглянули матеріали, передані українською стороною щодо екстрадиції російського археолога Олександра Бутягіна.

За словами речниці ОГП Мар’яни Гайовської у коментарі "УП", компетентні органи Республіки Польща дійшли висновку, що надані Україною документи є достатніми для розв'язання питання про видачу Бутягіна. Українська сторона наполягала на його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності. Йдеться про розслідування незаконних археологічних робіт на території тимчасово окупованого Криму, а також вивезення культурних цінностей.

За даними слідства, такі дії призвели до значних втрат культурної спадщини України. Однак, попри позитивну оцінку матеріалів, остаточне рішення Польщі було ухвалене не на користь України. Археолога передали Росії в межах міжнародних домовленостей щодо обміну утримуваними особами.

В Офісі генпрокурора наголосили, що не відмовляються від наміру притягнути Бутягіна до відповідальності. У відомстві заявили, що й надалі використовуватимуть усі національні та міжнародні механізми для цього, включно з роботою в юрисдикціях партнерських держав. Українська сторона підкреслює, що злочини проти культурної спадщини є серйозними порушеннями міжнародного права, і їх виконавці не повинні уникнути покарання незалежно від обставин.

За наявною інформацією, Бутягіна передали Росії в межах обміну утримуваними особами за формулою "п’ять на п’ять". Водночас у цьому процесі брали участь і інші держави. Зокрема, повідомлялося про звільнення білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута, якого утримували з 2021 року. Т

акож у межах обмінів фігурували громадяни Молдови та особи, пов’язані з російськими спецслужбами. Таким чином, рішення Польщі було частиною ширших політичних домовленостей, що виходять за межі двосторонніх відносин з Україною.

Як відреагували на ситуацію в МЗС України?

У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на передачу Бутягіна Росії.

Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України. Очевидно, що російська сторона цинічно використає цей політико-правовий епізод для виправдання окупації Криму та експлуатації української тимчасово окупованої території російськими громадянами,

– заявив Георгій Тихий.

Він також зазначив, що Україна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських субʼєктів, які працюють на окупацію та війну.

"Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів", – підсумував Тихий.

Що відомо про Бутягіна та його діяльність у Криму?

Олександра Бутягіна затримали у Варшаві 4 грудня 2025 року за запитом українських правоохоронців. За даними слідства, він протягом багатьох років керував незаконними археологічними розкопками на території античного городища Мірмекій у Керчі, що розташоване в окупованому Криму.

Українські правоохоронці підозрюють його у знищенні культурного шару археологічної пам’ятки та незаконному вивезенні артефактів. Загальна сума збитків оцінюється більш ніж у 200 мільйонів гривень.

У березні 2026 року польський суд погодив екстрадицію Бутягіна до України. Однак це рішення так і не було виконане.