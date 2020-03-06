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      Бужанський заявив про напад: За допомогою кількох яєць здобули перемогу над моїм костюмом

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      Бужанський: На всі мої костюми у них яєць не вистачить / Колаж 24 каналу

      "Слуга народу" Максим Бужанський вночі 6 березня начебто зазнав нападу кількох десятків чоловіків, озброєних битками та яйцями. Утім, депутат, за його ж словами, не постраждав – нападники пошкодили лише його костюм.

      "Костюмів у мене більше, ніж у них яєць"

      Бужанський про напад написав у своєму телеграм-каналі. Мовляв, про ймовірність такого сценарію його попередили заздалегідь.

      Нагадаємо Кива, Бужанський і Рабінович привітали чоловіків з 23 лютого: обурливі заяви

      Після опівночі, за словами депутата "Слуги народу", на нього напали кілька десятків людей з битками та "за допомогою декількох яєць здобули переконливу перемогу над моїм костюмом".

      Бужанський пише, що нападники "представилися ветеранами полку "Азов". Однак не уточнює, коли саме вони представлялися: до того, як пошкодили костюм, чи після. 

      Хай там як, але напад нардепа начебто не вразив: "Костюмів у мене явно більше, ніж у них яєць".

      При цьому Бужанський скористався нагодою нагадати й про Рябошапку, збір підписів за відставку якого організував трохи раніше: "Руслане Георгійовичу, але вам же це все одно не допомогло, чи не так?"

      Хто такий Максим Бужанський

      Народився у 1974 році в Дніпрі. Раніше – відомий блогер та публіцист, тепер – не менш відомий народний депутат. 

      Про Бужанського у ЗМІ писали багато:

      • Що він відкрито виступає проти Революції Гідності.
      • Що був виборцем Януковича.
      • Що щиро ностальгує за СРСР.
      • Що його ідеологія близька до поглядів ОПЗЖ.
      • Що є представником "групи Коломойського" у Верховній Раді. 

      До слова, Бужанський є автором законопроєкту про скасування люстрації чиновників часів Януковича

      Бужанський і скандали

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Скандал Максим Бужанський Слуга народу Новини України
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