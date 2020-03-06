Бужанський заявив про напад: За допомогою кількох яєць здобули перемогу над моїм костюмом

"Слуга народу" Максим Бужанський вночі 6 березня начебто зазнав нападу кількох десятків чоловіків, озброєних битками та яйцями. Утім, депутат, за його ж словами, не постраждав – нападники пошкодили лише його костюм.

"Костюмів у мене більше, ніж у них яєць"

Бужанський про напад написав у своєму телеграм-каналі. Мовляв, про ймовірність такого сценарію його попередили заздалегідь.

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Після опівночі, за словами депутата "Слуги народу", на нього напали кілька десятків людей з битками та "за допомогою декількох яєць здобули переконливу перемогу над моїм костюмом".

Бужанський пише, що нападники "представилися ветеранами полку "Азов". Однак не уточнює, коли саме вони представлялися: до того, як пошкодили костюм, чи після.

Хай там як, але напад нардепа начебто не вразив: "Костюмів у мене явно більше, ніж у них яєць".

При цьому Бужанський скористався нагодою нагадати й про Рябошапку, збір підписів за відставку якого організував трохи раніше: "Руслане Георгійовичу, але вам же це все одно не допомогло, чи не так?"

Хто такий Максим Бужанський

Народився у 1974 році в Дніпрі. Раніше – відомий блогер та публіцист, тепер – не менш відомий народний депутат.

Про Бужанського у ЗМІ писали багато:

Що він відкрито виступає проти Революції Гідності.

Що був виборцем Януковича.

Що щиро ностальгує за СРСР.

Що його ідеологія близька до поглядів ОПЗЖ.

Що є представником "групи Коломойського" у Верховній Раді.

До слова, Бужанський є автором законопроєкту про скасування люстрації чиновників часів Януковича.

Бужанський і скандали