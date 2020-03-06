Бужанский заявил о нападении: С помощью нескольких яиц одержали победу над моим костюмом

"Слуга народа" Максим Бужанский ночью 6 марта якобы подвергся нападению нескольких десятков мужчин, вооруженных битами и яйцами. Впрочем, депутат, по его же словам, не пострадал – нападавшие повредили только его костюм.

"Костюмов у меня больше, чем у них яиц"

Бужанский о нападении написал в своем телеграмм-канале. Мол, о вероятности такого сценария его предупредили заранее.

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После полуночи, по словам депутата "Слуги народа", на него напали несколько десятков человек с битами и " с помощью пары яиц одержали убедительную победу над моим костюмом" .

Бужанский пишет, что нападающие "представились ветеранами полка" Азов". Однако не уточняет, когда именно они представлялись: до того, как повредили костюм, или после.

Так или иначе, но нападение нардепа якобы не впечатлило: " Костюмов у меня явно больше, чем у них яиц ".

При этом Бужанский воспользовался случаем напомнить и о Рябошапке, сбор подписей за отставку которого организовал несколько ранее: "Руслан Георгиевич, но вам же это все равно не помогло, не так ли?"

Кто такой Максим Бужанский

Родился в 1974 году в Днепре. Когда-то – известный блогер и публицист, теперь – не менее известный народный депутат.

О Бужанском в СМИ писали много:

Что он открыто выступает против Революции Достоинства.

Что он бывший избиратель Януковича.

Что искренне ностальгирует по СССР.

Что его идеология близка взглядам ОПЗЖ.

Что он является представителем "группы Коломойского" в Верховной Раде.

К слову, Бужанский является автором законопроекта об отмене люстрации чиновников Януковича .