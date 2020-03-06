02:47
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Бужанский заявил о нападении: С помощью нескольких яиц одержали победу над моим костюмом

      - Читати новину українською

      "Слуга народа" Максим Бужанский ночью 6 марта якобы подвергся нападению нескольких десятков мужчин, вооруженных битами и яйцами. Впрочем, депутат, по его же словам, не пострадал – нападавшие повредили только его костюм.

      "Костюмов у меня больше, чем у них яиц"

      Бужанский о нападении написал в своем телеграмм-канале. Мол, о вероятности такого сценария его предупредили заранее.

      Напомним  Кива, Бужанский и Рабинович поздравили мужчин с 23 февраля: возмутительные заявления

      После полуночи, по словам депутата "Слуги народа", на него напали несколько десятков человек с битами и "с помощью пары яиц одержали убедительную победу над моим костюмом".

      Бужанский пишет, что нападающие "представились ветеранами полка" Азов". Однако не уточняет, когда именно они представлялись: до того, как повредили костюм, или после. 

      Так или иначе, но нападение нардепа якобы не впечатлило: "Костюмов у меня явно больше, чем у них яиц".

      При этом Бужанский воспользовался случаем напомнить и о Рябошапке, сбор подписей за отставку которого организовал несколько ранее: "Руслан Георгиевич, но вам же это все равно не помогло, не так ли?"

      Кто такой Максим Бужанский

      Родился в 1974 году в Днепре. Когда-то – известный блогер и публицист, теперь – не менее известный народный депутат. 

      О Бужанском в СМИ писали много:

      • Что он открыто выступает против Революции Достоинства.
      • Что он бывший избиратель Януковича.
      • Что искренне ностальгирует по СССР.
      • Что его идеология близка взглядам ОПЗЖ.
      • Что он является представителем "группы Коломойского" в Верховной Раде. 

      К слову, Бужанский является автором законопроекта об отмене люстрации чиновников Януковича

      Бужанский и скандалы

      Рябошапку отправили в отставку: что о нем известно
      5 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Скандал Максим Бужанский Слуга народа Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:00 Так начинают политическую карьеру: чем обернется отставка Рябошапки
      Катерина Козачинська
      5 марта , 22:30 Подводные камни нового правительства Шмыгаля: что нового пообещали украинцам
      Антон Голобородько
      5 марта , 22:16 На Донбассе с начала войны погибли 13 женщин: что о них известно
      Анастасія Зазуляк
      3 марта , 14:24 Неудержимый одессит: очередной дальний проход покериста Ивана Шептицкого
      5 марта , 15:30 Сименс: Цифровая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетикики
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук