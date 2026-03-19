Заступник голови ДБР нібито купив службову квартиру СБУ в Києві за 9,47 гривні, – розслідування

Заступник керівника ДБР Дмитро Бузницький у 2024 році "придбав" службову квартиру від СБУ за 9 гривень, згідно з даними розслідування. У тому ж році його дружина також купила нерухомість у центрі столиці.

Навіть після звільнення з СБУ Бузницький користувався житлом ще до 2023 року. Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Що відомо про Бузницького та його майно?

Дмитро Бузницький з 2023 року обіймає посаду заступника керівника ДБР у Львові. У 2020 році він звільнився з СБУ, де служив понад 10 років, а у 2021 працював в "Енергоатомі".

Дружина посадовця Алла Продан також отримувала елітну нерухомість у Києві та області, а у 2024 році родина придбала квартиру в ЖК Jack House площею 52,6 квардатних метри всього за 9 гривень 47 копійок, тоді як ринкова ціна схожого об'єкта приблизно 9,7 мільйона гривень.

Зверніть увагу! 24 Канал звернувся по коментар до ДБР щодо ситуації з Бузницьким. Як зазначили у Бюро – "наразі без коментарів".



Декларація на нерухомість Бузницього / Фото hromadske

Як Бузницький з дружиною купляли нерухомість?

Орган приватизації Печерської адміністрації видав Бузницькому і Продан документ на квартиру, яку у 2023 році СБУ передала в комунальну власність Києва.

Журналісти-розслідувачі повідомили, що квартиру ДБРівець чекав ще з 2001 року, й лише у 2018 отримав житло. Того ж року його дружина придбала житло у "Французькому кварталі 2".

Пізніше Продан обміняла квартиру в ЖК на будинок площею 325 квадратних метри на Київщині, а у 2024 році вона продала житло за 11,3 мільйона гривень. Того ж року дружина посадовця набула квартиру площею майже 150 квадратних метрів у київському ЖК "52 Перлина".

За українським законом, квартиру можна приватизувати лише раз, а Бузницький у віці 18 років використав своє право ще у 1994, приватизувавши житло у Каневі.

У 2014 році Бузницький оскаржив приватизацію своєї частки, і суд скасував його право власності на одну четверту квартири.

