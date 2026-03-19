Заступник голови ДБР нібито купив службову квартиру СБУ в Києві за 9,47 гривні, – розслідування
- Дмитро Бузницький "придбав" службову квартиру в Києві за 9 гривень у 2024 році.
- Його дружина також купила елітну нерухомість, зокрема квартиру в ЖК Jack House за 9 гривень 47 копійок.
Заступник керівника ДБР Дмитро Бузницький у 2024 році "придбав" службову квартиру від СБУ за 9 гривень, згідно з даними розслідування. У тому ж році його дружина також купила нерухомість у центрі столиці.
Навіть після звільнення з СБУ Бузницький користувався житлом ще до 2023 року. Про це йдеться в розслідуванні hromadske.
Дивіться також Хабар у 630 тисяч доларів: СБУ затримала двох посадовців обласних управлінь
Що відомо про Бузницького та його майно?
Дмитро Бузницький з 2023 року обіймає посаду заступника керівника ДБР у Львові. У 2020 році він звільнився з СБУ, де служив понад 10 років, а у 2021 працював в "Енергоатомі".
Дружина посадовця Алла Продан також отримувала елітну нерухомість у Києві та області, а у 2024 році родина придбала квартиру в ЖК Jack House площею 52,6 квардатних метри всього за 9 гривень 47 копійок, тоді як ринкова ціна схожого об'єкта приблизно 9,7 мільйона гривень.
Зверніть увагу! 24 Канал звернувся по коментар до ДБР щодо ситуації з Бузницьким. Як зазначили у Бюро – "наразі без коментарів".
Декларація на нерухомість Бузницього / Фото hromadske
Як Бузницький з дружиною купляли нерухомість?
Орган приватизації Печерської адміністрації видав Бузницькому і Продан документ на квартиру, яку у 2023 році СБУ передала в комунальну власність Києва.
Журналісти-розслідувачі повідомили, що квартиру ДБРівець чекав ще з 2001 року, й лише у 2018 отримав житло. Того ж року його дружина придбала житло у "Французькому кварталі 2".
Пізніше Продан обміняла квартиру в ЖК на будинок площею 325 квадратних метри на Київщині, а у 2024 році вона продала житло за 11,3 мільйона гривень. Того ж року дружина посадовця набула квартиру площею майже 150 квадратних метрів у київському ЖК "52 Перлина".
За українським законом, квартиру можна приватизувати лише раз, а Бузницький у віці 18 років використав своє право ще у 1994, приватизувавши житло у Каневі.
У 2014 році Бузницький оскаржив приватизацію своєї частки, і суд скасував його право власності на одну четверту квартири.
Що відомо про корупційні скандали в Україні?
Правоохоронці викрили корупційну схему на Дніпропетровщині, де посадовці завищували ціни на закупівлю матеріалів для фортифікацій. Внаслідок злочинних дій держава зазнала збитків на понад 14 мільйонів гривень.
Депутатку Наталію Серватяк підозрюють у прихованні майна на суму майже 3,2 мільйона гривень. Їй загрожує штраф, громадські роботи або до 2 років позбавлення волі.
НАБУ, САП та СБУ викрили корупційну схему на 19 мільйонів гривень під час закупівлі матеріалів для оборонної галузі. Фігурантам, включно з першим заступником гендиректора заводу, загрожує до 12 років тюрми.