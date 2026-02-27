Ракети "погасили світло" в Бєлгороді: там серйозно пошкоджено енергетику

Ніч 27 лютого у Бєлгороді, що в Росії, видалась гучною. Росіяни заявляють про численні ракетні удари по енергетиці регіону.

Про це повідомило пропагандистське росЗМІ Astra, яке цитує губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Дивіться також У Луганську "підкурили" нафтобазу: у мережі з'явилися яскраві кадри

Що вибухало у Бєлгороді?

Як передають росЗМІ, у Бєлгороді та на його околицях вночі лунала повітряна тривога, а також гучні вибухи. Після них росіяни почали бідкатись на майже блекаут, що стався нібито через ракетні удари.

Повітряна тривога та численні вибухи в Росії: дивіться відео

Серйозно пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. В результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла,

– заявив Гладков.

Російський губернатор також сказав, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, окрім енергетичної інфраструктури. Попередньо, зафіксовано "серйозні" пошкодження.

Водночас пропагандисти стверджують, що під ударом могла бути Бєлгородська ТЕЦ. Наслідки уточнюють.

Гучні вибухи під час атаки на енергетику Бєлгорода: дивіться відео

Нещодавні удари по Росії та ТОТ