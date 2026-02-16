Окріп просто в під'їзді: у Бєлгороді по-своєму відновили гаряче водопостачання
- У Бєлгороді через прорив труб під'їзди залило окропом.
- Місцева влада традиційно відзвітувала про нібито ліквідацію всіх аварій у місті.
Мешканці Бєлгорода останнім часом стали все більше відчувати на собі наслідки атак. Періодичні обстріли та блекаути стали звичними для міста. А нещодавно в будинках Бєлгорода прорвало труби.
Під'їзди в будинках залило окропом. Про таке розповів, зокрема, Сергій Стерненко. А в телеграм-каналах поширюють кадри нинішньої ситуації в місті.
Як будинки в Бєлгороді залило окропом?
Під ударами місто опиняється вже не вперше. Зокрема, ввечері 15 лютого в Бєлгороді пролунали потужні вибухи через ймовірні ракетні удари по місцевій ТЕЦ. Внаслідок цього в місті та прилеглих населених пунктах екстрено відключили електропостачання.
Так, жителі міста скаржилися на відсутність опалення в помешканнях, наявність гарячої води у кранах також була під питанням. Однак це питання розв'язалося, хоч і в дещо нестандартний спосіб.
У будинках прорвало труби, через що гаряча вода полилася й у під'їздах. Водночас місцева влада відзвітувала про повну ліквідацію всіх аварій у місті.
Окріп залив під'їзди в будинках Бєлгорода: дивіться відео
Мешканці Бєлгорода скаржаться на прорив труб: дивіться відео
Що відомо про вибухи в інших російських містах?
15 лютого в Москві та Московській області фіксували масовану атаку безпілотників, через що тимчасово призупинили роботу аеропорту Домодєдово. Мер столиці Сергій Собянін повідомив, що російська ППО нібито збила 18 дронів, які прямували до регіону.
Того ж дня Брянська область Росії протягом понад 12 годин перебувала під інтенсивною атакою БпЛА. Губернатор заявив, що удари пошкодили енергетичну інфраструктуру, через що в п'яти муніципалітетах і частково в самому Брянську тимчасово зникли електрика та опалення.
Окрім того, в ніч на 15 лютого невідомі дрони атакували Сочі. Там лунали вибухи, також з'явилися припущення про атаку на порт.