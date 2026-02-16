Окріп просто в під'їзді: у Бєлгороді по-своєму відновили гаряче водопостачання

Мешканці Бєлгорода останнім часом стали все більше відчувати на собі наслідки атак. Періодичні обстріли та блекаути стали звичними для міста. А нещодавно в будинках Бєлгорода прорвало труби.

Під'їзди в будинках залило окропом. Про таке розповів, зокрема, Сергій Стерненко. А в телеграм-каналах поширюють кадри нинішньої ситуації в місті.

Актуально Бєлгород знову без світла: у місті під удар укотре потрапила ТЕЦ

Як будинки в Бєлгороді залило окропом?

Під ударами місто опиняється вже не вперше. Зокрема, ввечері 15 лютого в Бєлгороді пролунали потужні вибухи через ймовірні ракетні удари по місцевій ТЕЦ. Внаслідок цього в місті та прилеглих населених пунктах екстрено відключили електропостачання.

Так, жителі міста скаржилися на відсутність опалення в помешканнях, наявність гарячої води у кранах також була під питанням. Однак це питання розв'язалося, хоч і в дещо нестандартний спосіб.

У будинках прорвало труби, через що гаряча вода полилася й у під'їздах. Водночас місцева влада відзвітувала про повну ліквідацію всіх аварій у місті.

Окріп залив під'їзди в будинках Бєлгорода: дивіться відео

Мешканці Бєлгорода скаржаться на прорив труб: дивіться відео

Що відомо про вибухи в інших російських містах?