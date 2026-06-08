У Бєлгороді гриміли серії вибухів: у мережі ширяться вражаючі відео густого задимлення

Вдень 8 червня в Бєлгороді один за одним гримлять вибухи. Місцеві жителі фіксують задимлення та наслідки "хлопків" у різних районах міста.

Про це інформує телеграм-канал Exilenova+.

Дивіться також На аеродромі під Рязанню сталася "бавовна": момент влучання зняли на відео

У Бєлгороді гриміли вибухи

У російському Бєлгороді сьогодні неспокійно — місцеві жителі жаліються, що потужні вибухи гримлять у різних районах.

Наразі причина інцидентів та можливі наслідки офіційно не повідомляються, а місцева влада ситуацію не коментує.

Фото то відео "грибів" після вибухів шириться мережею.

Вибухи в Бєлгороді: дивіться фото

Місцеві пабліки припускали, що у Бєлгороді могла впасти російська авіабомба. У повідомленнях згадуються різні версії – ФАБ або КАБ, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Водночас пропагандистський телеграм-канал "Пепел" пише, що вибух в Бєлгородському окрузі не був спричинений падінням авіабомби. Імовірно, інцидент стався на складі боєприпасів, де наразі триває вторинна детонація.

Вибухи в Бєлгороді: дивіться відео

Хлопки чутно у різних районах Бєлгорода: дивіться відео

Де нещодавно було гучно у Росії?

8 червня вибухи гриміли на аеродромі "Протасово" за пів години їзди від Рязані. Відомо, що там окупанти облаштували науково-виробничий центр розробки та випуску БпЛА.

Також неспокійно було у Краснодарському краї Росії. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по перевальній нафтобазі "Грушовая", що поблизу Грушової Балки. Саме цей об'єкт є кінцевою ланкою прийому, накопичення, зберігання та перевалки нафти і нафтопродуктів через порт Новоросійськ.

Також після ударів Сил оборони горить лінійна виробничо-диспетчерська станція "Красний Яр" у Волгоградській області Росії. Точні результати атаки уточнюються.

6 червня Росія зазнала катастрофічних наслідків від ударів – того дня було уражено базу зберігання озброєння Військово-морського флоту. Виникла детонація боєприпасів, а втрати, за попередніми даними, сягнули близько 5 тисяч тонн військового майна.