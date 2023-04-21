Падіння авіабомби у Бєлгороді: з'явилося повне відео прильоту
21 квітня 2023, 11:27Читать новость на русском
Ввечері 20 квітня у російському Бєлгороді було гучно. Загарбники скинули велику авіаційну бомбу і в мережі вже з’явилися відповідні кадри.
Російські ЗМІ оприлюднили нове повне відео вибуху у Бєлгороді, інформує 24 Канал. Внаслідок цього є постраждалі.
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Кадри прильоту по Бєлгороду
На оприлюднених кадрах можна побачити, що вибух стався прямо на проїжджій частині. У той момент там їхали автомобілі, які просто піднялися вверх після того, що сталося.
Попередньо, у Бєлгороді могла вибухнути запланована фугасна авіабомба, оснащена універсальним модулем планування та корекції боєприпасу, кажуть військові аналітики. Як виявилось, останніми тижнями Росія почала активно застосовувати такі боєприпаси.
Прильот авіабомби у Бєлгороді: дивіться відео
Що цьому передувало
- 20 квітня мережею почала ширитися інформація, що у Бєлгороді пролунав потужний вибух, а посеред міста утворилася величезна 20-метрова вирва.
- Вибух був такої сили, що одну з автівок закинуло на дах багатоповерхівки.
- Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.
- За попередніми даними, постраждало дві жінки – вони отримали травми різного ступеню тяжкості.
- Внаслідок вибуху асфальт був вивернутий навиворіт. Пошкоджено кілька авто, у будинках вибито вікна.
- У мережі росіяни цинічно раділи, що їхній винищувач атакуватиме територію України ФАБ-1500. І хоча бомба зірвалася у Бєлгороді, кремлівська пропаганда таки знайшла привід для радощів.
- В Офісі Президента та РНБО вважають, що ворог такими діями хоче залякати росіян та нагнітає ескалацію.
- Олексій Данілов вважає, що окупанти продовжують провокативні обстріли власної території для того, аби залякати цивільне населення. Цим вони нагнічують ескалацію.
- Михайло Подоляк дотримується схожої з Даніловим думки й підкреслює, що Росія може знищити себе сама.
- Окрім того, радник ОП зазначив, що українські об'єднані сили та союзники не можуть програти Росії. По-перше, Україна має на озброєнні передові технології, по-друге – дотримується стандартів НАТО. А ось ворог має "нікчемну корумповану радянську армію", тому Україна не може допустити програшу.