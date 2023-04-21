Падіння авіабомби у Бєлгороді: з'явилося повне відео прильоту

Ввечері 20 квітня у російському Бєлгороді було гучно. Загарбники скинули велику авіаційну бомбу і в мережі вже з’явилися відповідні кадри.

Російські ЗМІ оприлюднили нове повне відео вибуху у Бєлгороді, інформує 24 Канал. Внаслідок цього є постраждалі.

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Кадри прильоту по Бєлгороду

На оприлюднених кадрах можна побачити, що вибух стався прямо на проїжджій частині. У той момент там їхали автомобілі, які просто піднялися вверх після того, що сталося.

Попередньо, у Бєлгороді могла вибухнути запланована фугасна авіабомба, оснащена універсальним модулем планування та корекції боєприпасу, кажуть військові аналітики. Як виявилось, останніми тижнями Росія почала активно застосовувати такі боєприпаси.

Прильот авіабомби у Бєлгороді: дивіться відео

Що цьому передувало