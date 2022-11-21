Губернатор Бєлгорода пригрозив відрубати чиновниці голову, та у відповідь – подякувала

Раніше губернатор Білгородської області оголосив про відродження в регіоні оборонних споруд XVII століття. А нещодавно за затримку здачі будівельних об'єктів – пригрозив смертною карою.

При цьому пообіцяв смертну кару зробити публічною, у присутності родичів. А методом страти обрав відрубання голови.

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Не вклалася у дедлайн – страта

Під час наради губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що обсяг робіт оцінюється не за кількістю зданих робіт, а за кількістю незавершених. За його словами, коли не здається один об'єкт – це катастрофа. Тому за затримку здачі п'яти-шести об'єктів необхідна страта. Ця погроза адресувалася міністру будівництва регіону Оксані Козлітиній.

Один об'єкт не здається – це взагалі катастрофа, а якщо п'ять-шість об'єктів – розстріл. Страта на соборній площі через відрубування голови. Публічне. У присутності родичів,

– холоднокровно заявив Гладков.

А потім з посмішкою спитав, якої ще мотивації треба міністру, щоб вона виконала свою роботу вчасно.

Відповіла вдячністю

Відповіддю на такі слова була тиша. Ніхто ані обурився, ані спробував заступитися за колегу, ані пояснив ситуацію.

Сама Козлітіна у відповідь на таку обурливу заяву за традицією "російської душі" сказала "дякую". Також вона пообіцяла "не тішити спортсменів, освіту та культуру відрубаною головою".

У російських ЗМІ повідомляють, що у пресслужбі губернатора згодом не змогли прокоментувати таку заяву очільника. Лише сказали, що він має "велику кількість заходів", а "пабліки часто брешуть".