У Бєлгороді російська військова вантажівка врізалася у дорожній знак "Харків"

росіяни у Бєлгороді потрапили у дуже символічну ДТП. Вантажівка, яка перевозила загарбників, врізалася у вказівник з написами "Харків" та "Суми".

Новину поширили росЗМІ, інформує 24 канал. На оприлюднених кадрах видно, як розгублені росіяни дивляться на перевернуту вантажівку, чухають потилиці й не знають, що робити.

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Українці у цій новині вгледіли знак для окупантів. Всесвіт натякає російським загарбникам, що не варто їм влазити на територію України, якщо не хочуть стати новими "двохсотими".

Тим часом інші окупанти так бояться зустрічі з героями ЗСУ, що самі спровокували ДТП й врізались у будинок під Бєлгородом.

Втрати ворога

Українські захисники успішно ліквідовують російських окупантів. Станом на 7 серпня повідомляють про 42 200 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

1 805 танків;

4 055 бойових броньованих машин;

958 артилерійських систем;

260 реактивних систем залпового вогню;

132 засоби ППО;

223 літаки;

191 гелікоптер;

750 безпілотників;

182 крилаті ракети;

15 кораблів та катерів;

2 978 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

86 одиниць спецтехніки.

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