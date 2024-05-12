У Бєлгороді після сирени та вибухів обвалився під’їзд багатоповерхівки

Ранок у Бєлгороді виявився дуже неспокійним. Спочатку там вили сирени, а вже після пролунав вибух.

Російські ЗМІ повідомляють, що у російському місті обвалився цілий під'їзд будинку. Рятувальники вже прибули на місце – є інформація про загиблих, а також поранених.

Дивіться також Між двох вогнів: як Україна переосмислює свою долю та роль у Другій світовій війні

Вибух у Бєлгороді

Вранці у Бєлгороді пролунав потужний вибух. Згодом місцеві у мережі почали публікувати відео, на якому видно руйнування одного з будинків по вулиці Щорса. Так, обвалився цілий під'їзд будинку – з першого по десятий поверх.

У Бєлгороді обвалився під'їзд будинку: дивіться відео

За данними російських ЗМІ, під завалами перебувають люди. На місці вже працюють екстрені служби.

У Бєлгороді обвалився під'їзд багатоповерхівки / фото російських ЗМІ

Станом на 12:17 повідомляється про 9 постраждалих, також є інформація про загиблих. Водночас всіх жителів евакуйовують через загрозу обвалу багатоповерхівки.

Під завалами у Бєлгороді опинилися люди / російські ЗМІ

Російські ЗМІ вже класично звинуватили у всьому українську армію. За повідомленнями пропагандистів, снаряд потрапив прямо у будинок. Слідчий комітет Росії вже видав заяву, у якій стверджує, що буде розслідувати "чергові злочини ЗСУ щодо мирних громадян".

Як виглядає зруйнований будинок зблизька / фото російських ЗМІ

Ситуація у Бєлгороді