У Бєлгороді прилетіло по логістичному хабу Ozon: його роботу призупинили

У Бєлгороді в неділю, 30 серпня, пролунали потужні вибухи, після чого над містом здійнявся стовп диму. Під удар міг потрапити сортувальний центр і логістичний хаб Ozon.

Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про наслідки атаки?

Увечері 30 серпня місцеві почали повідомляти про серію вибухів у Бєлгороді. Жителі публікували кадри, на яких видно густий дим над містом.

Одним з об'єктів, який міг постраждати внаслідок удару, став сортувальний центр та логістичний хаб маркетплейсу Ozon. На території об'єкта виникла пожежа. Через займання роботу хабу призупинили.

Інформації про постраждалих наразі немає. Масштаби можливих пошкоджень та остаточні причини виникнення пожежі встановлюються.

Варто зауважити, що Оzon є одним із найбільших маркетплейсів Росії та відіграє важливу роль у її внутрішній торгівлі. Через логістичні центри компанії проходять великі обсяги товарів, які доставляють покупцям у різні регіони країни. Робота таких об'єктів забезпечує функціонування масштабної мережі онлайн-торгівлі та створює попит на складську й транспортну інфраструктуру.

Водночас логістичні хаби Ozon є частиною критично важливої для компанії інфраструктури, тому їх пошкодження може впливати на доставку товарів. Після атак на такі об'єкти компанія може бути змушена призупиняти їхню роботу та перенаправляти логістичні потоки.

Нагадаємо, увечері 30 серпня в російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, могли бути уражені об'єкти в районі місцевої ТЕЦ та складу компанії Ozon.

Крім того, стало відомо про пожежу на складах "Естейт Логістик". Над територією також спостерігали значну кількість диму.