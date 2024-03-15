У Бєлгороді лунали сирени: росіяни пишуть про атаку

У Бєлгороді сьогодні, 15 березня, оголошували ракетну небезпеку. У місті лунали вибухи, росіяни уже встигли прозвітувати про роботу ппо.

Російські телеграм-канали з посиланням на очевидців пишуть, що у місті після вибухів видно дим. Повідомляють про "прильоти", внаслідок яких спалахнули автомобілі та пошкоджено будівлі.

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"Через обстріл місцеві жителі, які прийшли проголосувати на виборчі дільниці, спуститися в укриття", – ідеться у повідомленнях пропагандистів.

Міноборони Росії уже повідомило, що над регіоном нібито було "збито" сім снарядів системи залпового вогню Vampire. В обстрілі традиційно звинуватили Україну.

У пабліках уже з'явились відео займання та фото вибитих вікон. Вказують, що це наслідки ранкових вибухів на вулиці Єсеніна, де нібито пошкоджено квартиру у багатоквартирному будинку. Також під удар потрапило авто.



У небо здіймається стовп диму / Фото з тг-каналів



У російському Бєлгороді "прильоти" / Фото з тг-каналів

Наслідки прильотів у Бєлгороді: відео

. Учора, 14 березня, Російський добровольчий корпус (РДК), який здійснює новий рейд на території Росії, закликав жителів Бєлгородської та Курської областей евакуюватися й анонсував вогонь по військових цілях у цих областях у відповідь на обстріли України.