На Бєлгородщині знову не все за планом: чути вибухи і видно дим

До Росії знову підвезли свіжу "бавовну". На неї уже бідкаються мешканці Бєлгородської області. Вони розповідають про звуки вибухів, а також дим, який здіймається у небо.

У Бєлгородській області знову чути вибухи, розповідають місцеві ЗМІ. Дивним чином повідомлення про них по часу збігаються з повітряною тривогою на Харківщині. Отже, окупанти знову могли атакувати Україну, але щось пішло не так, зауважив 24 канал.

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Повибивало вікна у будинках

Перші повідомлення про вибухи у Бєлгородській області почали надходити близько 12:00. У той самий час повітряна тривога залунала на Харківщині. Тож фрази про буцімто "роботу ППО" не без сенсу. Окупанти ж дійсно відкривають вогонь по області з систем С-300, завдаючи чимало горя однойменними ракетами.

Очевидці на Бєлгородщині чули звуки вибухів: дивіться відео

Невдовзі почали з'являтися фото та відео з наслідками вибухів. На них можна побачити вибиті вікна житлових будинків, а також автомобілів. Також мешканці поскаржилися на те, що дим здіймається над житловим масивом.

Також у місцевих пабліках зауважили, що під обстріл потрапила будівля птахофабрики. Відразу ж виклали у мережу відео. Досить дивно, що на ньому – військовий. Вкрай незрозуміло, а що він робить на території птахофабрики.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що буцімто приліт стався по птахофабриці "Ясні Зорі". За даними видань, внаслідок цього загинуло двоє людей.

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Наслідки "роботи ППО" по птахофабриці у Бєлгороді: дивіться відео

Наслідки "роботи ППО" по птахофабриці у Бєлгороді: дивіться відео

Наслідки "бавовни" у Бєлгородській області / Фото з телеграм-каналів

Паніка мешканців посилюється

Через вибухи у Бєлгородській області, мешканці почали отримувати СМС-повідомлення. У них закликають спускатися до сховищ або підвалів, адже відбувається буцімто обстріл.

Мешканців Бєлгородщини з допомогою СМС закликали ховатися / Скриншот з телефона

Тим часом губернатор Бєлгородської області Гладков намагається заспокоїти росіян. Він почав з того, що в регіоні буцімто "працювала ППО". Згодом уже виклав кадри, на яких видно, як він оперативно виїхав на рейд по місцях, які постраждали від "бавовни".

Гладков виклав фото з місць, які постраждали від "бавовни" / Фото з телеграма Гладкова

За словами Гладкова, постраждало четверо людей. За попередніми даними наслідки "бавовни" на собі відчули 14 житлових будинків, а також 9 автомобілів. Усі вони зазнали різні пошкодження.

Що стосується тієї ж птахофабрики, то Гладков називає інші цифри. За його словами, одна людина загинула, а ще одна зазнала поранень.