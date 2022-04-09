З Бєлгородської області на Харківщину вже перекинули до 2 БТГ ворога, – Генштаб ЗСУ
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Окупанти намагаються просунутись на Харківщині. Щоб збільшити чисельність своїх військ, з Бєлгородської області ворогом було переміщено до двох батальйонно-тактичних груп.
Зазначається, що БТГ було перекинуто у район Шевченкового, що на Харківщині. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 18:00 9 квітня.
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Ситуація на Харківщині ввечері 9 квітня
За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанщині окупанти продовжують здійснювати часткове блокування Харкова. З метою прихованого пересування підрозділів військ ворога по території Харківської області, окупанти здійснюють радіоелектронне "приглушення" мереж стільникового зв'язку.
З метою нарощування угруповання військ, з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника,
– додали у Генштабі ЗСУ.
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