Бюджет "проїдання", – Клименко про кошторис України на 2022 рік

Верховна Рада підтримала законопроєкт про державний бюджет України на 2022 рік. Відповідне рішення є позитивним для українців, проте без недоліків не обійшлося.

Про це розповіла народна депутатка від групи "Справедливість" Юлія Клименко. Вона пояснила, що ухвалення бюджету країни у 2021 році є позитивною новиною.

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"Якби його не ухвалили, то з 1 січня українці фактично жили б без бюджету і без державних витрат, залишились би тільки захищені статті. Тому добре, що він прийнятий зараз і є можливість фінансування державних витрат і програм з 1 січня. Це з позитиву", – сказала нардепка.

З негативу – цей бюджет особливо не відрізняється від інших. Я б назвала його бюджетом "проїдання",

– зазначила Юлія Клименко.

Капітальних інвестицій нема, – Клименко

За її словами, капітальних інвестицій, крім доріг – у проєкті немає. Соціальні виплати кардинально не міняються, мінімальна заробітна плата фактично заморожена до жовтня 2022 року – так і залишиться 6500 гивень.

Юлія Клименко сказала, що багато соціальних виплат підняті фактично від 3 до 5%, що менше, ніж інфляція, яка становить 9,6%, тобто підвищується менше, ніж знецінюється.

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"Ми знову проїдаємо більше, ніж заробляємо. А заробляємо ми, на жаль, менше, тому що залишаються величезні корупційні схеми", – зазначила депутатка від групи "Справедливість".

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