Термін базової загальної підготовки збільшать: навчатимуть протидії ворожим БпЛА

Головком Олександр Сирський провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки у ЗСУ. Також було обговорено посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань.

Головком повідомив, що буде збільшено термін базової загальної підготовки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Сирського.

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Термін БЗВП зросте на 2 дні

Термін базової загальної підготовки буде збільшено до 51 дня. Наразі – 49.

Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Це – одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується,

– пояснив Сирський.

Він додав, що триває удосконалення базової підготовки у тилових смугах бригад. Також посилюється психологічна підготовка бійців.

"Заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника… Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!" – наголосив головком.

За словами Сирського, на локаціях підготовки будуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди.

Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються. Наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги,

– додав головком.

Він також наказав організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.