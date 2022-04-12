Canon повідомила про пожертвування на підтримку гуманітарної діяльності в Україні

Корпорація Canon Inc. висловила глибоке занепокоєння військовими атаками, що продовжуються в Україні з боку Росії.

Компанія висловила сподівання, що постраждалі люди незабаром знову зможуть жити у мирі.

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Водночас повідомили, що в Україні виникла гуманітарна криза. Тому Canon Group робить пожертвування у розмірі близько одного мільйона євро (приблизно 130 мільйонів єн) агентству УВКБ ООН у справах біженців та інших міжнародних гуманітарних організацій.

Ці кошти будуть використані для підтримки українського народу, життя якого сильно постраждало. Canon Group буде намагатись надавати постійну підтримку за допомогою таких заходів, як збирання пожертвувань від співробітників Групи.

Корпоративна філософія Canon – kyosei. Вона висловлює нашу відданість тому, щоб усі люди гармонійно жили та працювали разом у щасливому майбутньому. Canon щиро бажає якнайшвидшого мирного врегулювання,

– кажуть у компанії.

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