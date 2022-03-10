Carlsberg зупинив виробництво та продаж у Росії: "Балтика" залишається

Данська пивоварна компанія Carlsberg припинить нові інвестиції в Росію. Крім того, корпорація також призупинить експорт пива та інших напоїв до країни-агресорки.

Втім, дочірня компанія "Балтика" продовжить роботу на території країни-окупантки, попри рішення Carlsberg. Заводами "Балтики" поки управлятимуть як окремим бізнесом.

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Зауважимо, що "Балтика" входить до Carlsberg Group. Ця компанія має на території Росії 8 пивоварень, де працюють приблизно 8 300 працівників.

Carlsberg Group вирішила негайно припинити нові інвестиції в Росію, а також експорт з інших компаній Carlsberg Group до пивоварних заводів "Балтика" в Росії. Ми поважаємо всі санкції, які вводяться, і продовжуватимемо оцінювати ситуацію щодо нашого бізнесу в Росії,

– заявили у компанії.

До речі, Carlsberg займає 31% ринку пива в Україні. На території нашої держави корпорація призупинилась виробництво на трьох своїх пивоварнях.

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