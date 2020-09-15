Вибух на газопроводі в Чабанах: фото, відео
Рятувальники опублікували відео наслідків вибуху на магістральному газопроводі в Чабанах на Київщині. Вибух стався вночі 15 вересня через розгерметизацію труби високого тиску.
Шматок 1020-міліметрової труби відлетів на кілька метрів від місця вибуху. Це зняли на відео рятувальники ДСНС.
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Дивіться відео наслідків вибуху на газопроводі в Чабанах:
Що кажуть в МВС
Укртрансгаз повинен негайно зробити висновки з аварії, що відбулася і провести технічне обстеження своїх трубопроводів. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
В першу чергу – в місцях примикання до залізниці, автомагістралей, населених пунктів. Перевірити, наскільки злагоджено та оперативно спрацювали в цій надзвичайній ситуації диспетчерські та аварійні служби,
– заявив Геращенко.
З його слів, газопроводи, прокладені 50 – 60 років тому, з роками не стають надійнішими. А уникнути аварій дозволять тільки своєчасне технічне обслуговування та профілактика.
До ліквідації наслідків вибуху залучили 57 рятувальників та 18 одиниць техніки / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка
Коротко про вибух газової труби в Чабанах
- Вибух стався опівночі 15 вересня у Києво-Святошинському районі Київщини поблизу селища Чабани.
- О першій ночі подачу газу припинили. Рятувальники радили всім місцевим мешканцям перекрити газ.
- У поліції заявили, що саме цей газопровід постачає блакитне паливо до Європи.
- Ніхто з людей внаслідок вибуху не постраждав.
- Поліція відкрила справу за фактом вибуху. Причини інциденту наразі не відомі.
- Ремонт на пошкодженому газопроводі займе два – три дні.
- Аварія не вплине на транзит газу до Європи.
Вибухнула 1020-міліметрова газова труба / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка
На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка