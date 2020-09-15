Рятувальники опублікували відео наслідків вибуху на магістральному газопроводі в Чабанах на Київщині. Вибух стався вночі 15 вересня через розгерметизацію труби високого тиску.

Шматок 1020-міліметрової труби відлетів на кілька метрів від місця вибуху. Це зняли на відео рятувальники ДСНС.

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Дивіться відео наслідків вибуху на газопроводі в Чабанах:

Що кажуть в МВС

Укртрансгаз повинен негайно зробити висновки з аварії, що відбулася і провести технічне обстеження своїх трубопроводів. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

В першу чергу – в місцях примикання до залізниці, автомагістралей, населених пунктів. Перевірити, наскільки злагоджено та оперативно спрацювали в цій надзвичайній ситуації диспетчерські та аварійні служби,

– заявив Геращенко.

З його слів, газопроводи, прокладені 50 – 60 років тому, з роками не стають надійнішими. А уникнути аварій дозволять тільки своєчасне технічне обслуговування та профілактика.



До ліквідації наслідків вибуху залучили 57 рятувальників та 18 одиниць техніки / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Коротко про вибух газової труби в Чабанах

Вибух стався опівночі 15 вересня у Києво-Святошинському районі Київщини поблизу селища Чабани.

О першій ночі подачу газу припинили. Рятувальники радили всім місцевим мешканцям перекрити газ.

У поліції заявили, що саме цей газопровід постачає блакитне паливо до Європи.

Ніхто з людей внаслідок вибуху не постраждав.

Поліція відкрила справу за фактом вибуху. Причини інциденту наразі не відомі.

Р емонт на пошкодженому газопроводі займе два – три дні .

– Аварія не вплине на транзит газу до Європи.



Вибухнула 1020-міліметрова газова труба / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка