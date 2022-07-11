ЧАЕС перейшла з московського у Паризький центр ВАО АЕС: чому це важливо

Чорнобильська АЕС 6 липня офіційно перейшла до Паризького центру Всесвітньої організації операторів атомних електростанцій. До того вона підпорядковувалась регіональному центру у Москві.

З 1989 року, з моменту заснування ВАО, ЧАЕС була афілійована до московського регіонального центру організації з огляду на географічне розташування. Проте після понад місяця окупації електростанції росіянами та загрозі ядерній безпеці з боку країни-агресорки, таке підпорядкування, звісно ж, є абсурдним.

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Чим займається організація ВАО АЕС ВАО АЕС (WANO) була створена через 3 роки саме через аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Головною місією організації є максимальне підвищення безпеки і надійності атомних електростанцій по всьому світу. Головний офіс ВАО АЕС розташований у Лондоні, Велика Британія. При цьому існує декілька регіональних центрів – у США, Японії, Франції та росії.

Чому перехід ЧАЕС до Паризького центру є важливим

Принцип приналежності членів організації до того чи іншого центру завжди був передусім географічним. ЧАЕС належала до регіону роботи центру у Москві, так само, як і атомні станції Литви, Болгарії, Вірменії, Угорщини, Чехії тощо.

Втім повномасштабна агресія росії проти України, що розпочалась 24 лютого 2022 року, а також окупація Чорнобильської ЧАЕС російськими військами, унеможливили будь-яку ймовірність подальшого підпорядкування української станції московському регіональному центру.

Крім того, московський центр жодним чином не відреагував та не засудив російський ядерний тероризм на території України. Тож це стало фінальним аргументом керівництва ЧАЕС для того, аби звернутися до штаб-квартири ВАО АЕС у Лондоні й вимагати остаточного розірвання зв'язків з московським центром та переходу до Паризького.

Для нас членство у ВАО є важливим передусім тому, що дає можливість взаємної підтримки, обміну інформацією та використання позитивного досвіду інших АЕС по всьому світу,

– пояснила заступниця начальника відділу міжнародного співробітництва та інформації ЧАЕС Валентина Одиниця.

До слова, Чорнобильска АЕС й надалі продовжуватиме своє членство в організації, братиме участь в експертних обмінах, ділитиметься та перейматиме досвід у межах організації, проте тепер – без жодних зв'язків з московським регіональним центром.

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