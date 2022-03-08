У Чаплинці, що на Херсонщині, продовжують шукати загиблих захисників України. Українці, ймовірно, загинули в бою з ворогом.

Відповідну інформацію 8 березня оприлюлнили місцеві жителі – це трапилось на 13 день війни, яку Росія почала проти України. Про пошуки розповів місцевий житель Олександр Посунько.

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У Чаплинці продовжують шукати загиблих

У Чаплинці тривають пошуки тіл загиблих захисників. Сьогодні (мовиться про 8 березня – 24 канал) група добровольців селища вирушила до місць бойових дій,

– мовиться у повідомленні.

На жаль, 4 березня жителі Чаплинки вже провели в останню путь трьох прикордонників, які боронили нашу землю від ворога.

"Вічна пам'ять Героям! Слава Україні!", – повідомили на Херсонщині, яка активно протистоїть ворогу.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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