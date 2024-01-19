Француз, який заблукав у Карпатах, не зареєстрував похід: рятувальники продовжують пошуки

Рятувальники уже понад 2 тижні розшукують туриста з Франції Чарльза Мінарта, який заблукав в українських Карпатах. Стало відомо, що чоловік не зареєстрував свій похід, це ускладнило його пошуки.

Про це розповів начальник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький. За його словами, зазвичай туристи-іноземці реєструють свої походи та відповідально ставляться до власної безпеки.

Увага У Карпатах зник француз: з ним немає зв'язку понад 10 днів

"Це – дещо дивно, тому що зазвичай туристи з Європи самі ініціюють реєстрацію. Зокрема, питають, як це зробити, просять номери телефонів, завантажують застосунок "Порятунок в горах". Обов'язково реєструються. А тут реєстрації жодної, звернень не було", – розповів Володимир Чернецький.

Що відомо про зникнення туриста

Відомо, що 3 січня чоловік вирушив у гори з села Ворохта, прямував до Говерли. Востаннє Мінарта бачили поблизу бази "Заросляк".

Після підняття на вершину він прямував до Рахова та селища Ясіня. Принаймні про це він повідомляв друзям.

Декілька днів він не виходив на зв'язок. Його родина і знайомі звернулися у відповідні служби. Ми отримали інформацію про цю ситуацію й одразу почали пошуки,

– додав Чернецький.

! Наразі у горах несприятлива погода і це ускладнює роботу рятувальників. Втім, як тільки умови стануть сприятливими, пошуки зниклого туриста продовжать.

"Як тільки рятувальники зможуть вийти в гори, не наражаючи себе на небезпеку, пошуки туриста продовжать. Зокрема, 19 січня синоптики прогнозують у Карпатах високу ймовірність сходження лавин", – додали у ДСНС.

Це перша подорож Мінарта до України, про це повідомив брат француза у коментарі Суспільному.

У ДСНС нагадують, що планувати зимові маршрути в гори потрібно відповідно до рівня своєї підготовки і обов'язково реєструвати похід, аби за потреби рятувальники могли оперативно відреагувати та розпочати пошукову операцію вчасно.